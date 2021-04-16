鑽戒黃金房子全要！女友媽「超硬條件」才肯嫁女　網：男方入贅吧

▲女友媽超硬條件才肯嫁女兒，條件驚呆網友「男方有考慮入贅嗎」。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／趙蔡州報導

一名男網友在臉書抱怨，他與女友最近在討論結婚，可是女友開出要鑽戒、黃金及歐洲蜜月旅行，女友媽媽又說「婚禮應該是男方出錢」，未來房子還要登記在女友名下，讓他覺得經濟壓力極大，甚至喊出「現在結婚率越來越低，我能體會了」，其他網友看了文章後紛紛安慰「好硬的婚禮啊，真是辛苦你了」。

原PO在臉書粉絲團《靠北婚姻2.0》表示，他近期與女友討論婚嫁，女友媽媽要聘金68萬，婚禮一切費用由男方出錢，最後更要求必須買房，「（女友媽）說目前不買房可以，但要先租房搬出去住，女兒不能跟公婆同住，可是之後買房要掛在她女兒名下」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO表示，女友跟女友家人的要求，讓他的經濟壓力真的很大。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

他感嘆，不論是訂婚或結婚的費用，全部都是他們男方負責，而訂婚的紅包卻是女友家收，加上除了女友家人的要求外，女友本身想要1克拉鑽戒、16兩黃金套組及未來要到歐洲16天蜜月旅行。他無奈說「女友跟她家要求，讓我經濟壓力很大，她們態度又硬」、「現在結婚率越來越低，我能體會了」。

其他網友看了文章後紛紛表示，「婚禮形式要協商，不是單方壓迫另一方就範，真心勸要有停損線；結婚是願意互相扶持，不是把一方當搖錢樹」、「給的壓力這麼大，這樣到底以後怎麼活」、「男方有考慮入贅嗎，要求一下啊，看女方能接受嗎」、「你只要不娶，看緊張的是誰，大不了分手，你還不至於負債」。