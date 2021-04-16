　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鑽戒黃金房子全要！女友媽「超硬條件」才肯嫁女　網：男方入贅吧

▲結婚雖然是兩人的事情，不過婚前的前置作業非常重要，小心別失去了禮數。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）▲女方父母要求500萬作為聘金。（圖／ETtoday資料照）

▲女友媽超硬條件才肯嫁女兒，條件驚呆網友「男方有考慮入贅嗎」。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／趙蔡州報導

一名男網友在臉書抱怨，他與女友最近在討論結婚，可是女友開出要鑽戒、黃金及歐洲蜜月旅行，女友媽媽又說「婚禮應該是男方出錢」，未來房子還要登記在女友名下，讓他覺得經濟壓力極大，甚至喊出「現在結婚率越來越低，我能體會了」，其他網友看了文章後紛紛安慰「好硬的婚禮啊，真是辛苦你了」。

原PO在臉書粉絲團《靠北婚姻2.0》表示，他近期與女友討論婚嫁，女友媽媽要聘金68萬，婚禮一切費用由男方出錢，最後更要求必須買房，「（女友媽）說目前不買房可以，但要先租房搬出去住，女兒不能跟公婆同住，可是之後買房要掛在她女兒名下」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲結婚（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO表示，女友跟女友家人的要求，讓他的經濟壓力真的很大。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

他感嘆，不論是訂婚或結婚的費用，全部都是他們男方負責，而訂婚的紅包卻是女友家收，加上除了女友家人的要求外，女友本身想要1克拉鑽戒、16兩黃金套組及未來要到歐洲16天蜜月旅行。他無奈說「女友跟她家要求，讓我經濟壓力很大，她們態度又硬」、「現在結婚率越來越低，我能體會了」。

其他網友看了文章後紛紛表示，「婚禮形式要協商，不是單方壓迫另一方就範，真心勸要有停損線；結婚是願意互相扶持，不是把一方當搖錢樹」、「給的壓力這麼大，這樣到底以後怎麼活」、「男方有考慮入贅嗎，要求一下啊，看女方能接受嗎」、「你只要不娶，看緊張的是誰，大不了分手，你還不至於負債」。

 
ET快訊
邱鋒澤宣告「切割采子」　深夜拋震撼彈：終止合約關係

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

致死率100%媽祖說「她會活」！彰化重病妹長大到7歲　再見媽祖

網紅正妹媽「掀衣餵母奶」遭批　國健署、醫師回應了

鑽戒黃金房子全要！女友媽「超硬條件」才肯嫁女　網：男方入贅吧

好市多吐司包裝破洞！她傻眼「老鼠的傑作嗎」　網曝真相：更噁心

舒力基「暴風增壯」最新路徑逼強颱！侵襲率曝光　專家揭殘酷真相

AZ疫苗每天僅逾千人接種「到期前難打完」報廢或展延？莊人祥回應

2年前門太小進不去…白沙屯媽「繞一圈」衝刺車行停駕　信徒看呆了

本島爆牛結節疹！沒守住將害140億產值　彰雲屏酪農影響巨大

林口爆牛結節疹「病毒序列跟中國一樣」　專家研判2傳播途徑曝

新北8牛隻確診牛結節疹！周遭「12牛場千頭牛」1天內緊急打疫苗

采子發文道歉「會跟荳荳解釋」否認當小三　媽媽「電話交涉何孟遠」求真相..他多次沉默

荳荳吐6字心碎發聲！　元元怒戳何孟遠說謊：上周才見面

李千那7天前才認愛...是元介突宣告分手　女方公司：媒體告知才知道

勁戰騎士過馬路遇「公車闖紅燈」　急轉龍頭擺尾閃避！網歪：好技術

小賴曝荳荳「一直都在哭」　力挺好友：一定會抱不平

連2年都來！白沙屯媽停駕輪胎行 特別幫老香丁腳加持...感動全場

采子宣布從《全明星》退出！　痛哭低頭道歉：我跟孟遠確實有曖昧

Gino甜喊「老婆」帥到讓她「都濕了」　何蓓蓓金句狂撩反問「什麼意思」...氣炸！

徒步進香9年！謝媽祖「救病兒」　88歲嬤守承諾：我每次都會來

讓38學生輪流用「12根針頭抽血」　校方急道歉！宜蘭女名醫身分曝光

致死率100%媽祖說「她會活」！彰化重病妹長大到7歲　再見媽祖

網紅正妹媽「掀衣餵母奶」遭批　國健署、醫師回應了

鑽戒黃金房子全要！女友媽「超硬條件」才肯嫁女　網：男方入贅吧

好市多吐司包裝破洞！她傻眼「老鼠的傑作嗎」　網曝真相：更噁心

舒力基「暴風增壯」最新路徑逼強颱！侵襲率曝光　專家揭殘酷真相

AZ疫苗每天僅逾千人接種「到期前難打完」報廢或展延？莊人祥回應

2年前門太小進不去…白沙屯媽「繞一圈」衝刺車行停駕　信徒看呆了

本島爆牛結節疹！沒守住將害140億產值　彰雲屏酪農影響巨大

林口爆牛結節疹「病毒序列跟中國一樣」　專家研判2傳播途徑曝

新北8牛隻確診牛結節疹！周遭「12牛場千頭牛」1天內緊急打疫苗

三寶「路邊停車」鬼打牆崩潰！她出面救援　結局神展開笑瘋萬人

假訊息！瞎扯「台灣引進福島核汙水處理」　總統府報警處理

開窗驚見「神秘無頭生物」　女害怕求救：牠已經坐在樹上2天了！

致死率100%媽祖說「她會活」！彰化重病妹長大到7歲　再見媽祖

「喬爸」狂轟費德勒　喬科維奇終回應：我不能控制他說什麼

網紅正妹媽「掀衣餵母奶」遭批　國健署、醫師回應了

愛女遭冤家性侵！老爸暴怒登門奪「無辜6命」...僅用一把刀

新一代屠龍手　黃子鵬史上第4位側下勾投手完封勝

美媒預測中華隊東奧有望增加7面獎牌　羽球、舉重奪牌機會高

《青你3》光頭梁森「有頭髮超帥」！　戴假髮上台…全場都看呆了

讓38學生輪流用「12根針頭抽血」　校方急道歉！宜蘭女名醫身分曝光

生活熱門新聞

舒力基暴風增壯！最新路徑侵襲率曝光

2年前門太小…白沙屯媽衝進車行停駕

金牛預備轉換人生！12星座「7日運勢」公開

「水庫又滿了！」基隆人怒：憑什麼要我限水

舒力基龜速衝強颱！最快周五變中颱　大轉彎時間曝

PO哺乳照挨批暴露　辣媽網紅：我在餵飽孩子

好市多吐司包裝破洞　真相超噁心

母子進香離家留言給夫　最後一行哭了

媽祖鑾轎會自己動嗎？網掀論戰

水情告急照洗車　宜蘭人轟：沒對不起誰

限水恐變供四停三　女大生「徵人互住」度水荒

女友媽提超硬條件　才肯嫁女兒

38學生輪流使用針頭抽血！女教師身分曝

廁所只寫「乾坤」！她超慌：該進哪間？

更多熱門

相關新聞

逛百貨公司！櫃姐曝「決定結婚1關鍵」　過來人點頭

逛百貨公司！櫃姐曝「決定結婚1關鍵」　過來人點頭

許多父母都希望自己的女兒可以嫁到好人家，過上好生活不用吃苦，一名女網友表示，跟媽媽到百貨公司逛街，和櫃姐聊到關於另一半的話題，結果對方竟說，如果男方的家沒有以原生家庭好的話，就不一定要走到結婚，交往就好，媽媽聽完後也在一旁附和，想知道大家對這句話的看法，因此PO文詢問。

聘金68萬！男方還要再扛一間房：壓力好大

聘金68萬！男方還要再扛一間房：壓力好大

甜美正妹「爽嫁黑人球員」被酸爆！老公身世挖出

甜美正妹「爽嫁黑人球員」被酸爆！老公身世挖出

嫌鑽戒60分太小　準新娘逼再買一顆

嫌鑽戒60分太小　準新娘逼再買一顆

眼光好「很會挑老公」的3星座女

眼光好「很會挑老公」的3星座女

關鍵字：

結婚

讀者迴響

熱門新聞

快訊／邱鋒澤宣告「切割采子」　深夜拋震撼彈

采子宣布從《全明星》退出！痛哭向荳荳道歉

即／花旗退出13國消費金融事業　包括台灣

藍隊打氣「采子伸手牽林敬倫」　《全明星》畫面曝光

采子「自行宣布退賽」違約！　《全明星》傻眼：很遺憾

荳荳心碎開砲采子、何孟遠　狼人殺好友全挺她

采子黑歷史被連環爆！網瘋傳搶同學男友

陳敬宣爆怒：這真是正常朋友？

以為出去玩！柴打完針變臉網笑翻

何孟遠進了采子家！「IG劈腿私訊」全公開

195萬人粉專「在不瘋狂就等死」游否希賣了

《全明星》海報爆雷！紅隊「替補范逸臣人選」公開了

小賴打臉何孟遠：他們沒分手！　曝荳荳「最新狀態」崩潰痛哭整天

荳荳心碎發聲！　「何孟遠承認劈腿1個多月」

加入籃網僅18天！艾德里奇突宣布退休

更多

最夯影音

更多
采子發文道歉「會跟荳荳解釋」否認當小三　媽媽「電話交涉何孟遠」求真相..他多次沉默

采子發文道歉「會跟荳荳解釋」否認當小三　媽媽「電話交涉何孟遠」求真相..他多次沉默
荳荳吐6字心碎發聲！　元元怒戳何孟遠說謊：上周才見面

荳荳吐6字心碎發聲！　元元怒戳何孟遠說謊：上周才見面

李千那7天前才認愛...是元介突宣告分手　女方公司：媒體告知才知道

李千那7天前才認愛...是元介突宣告分手　女方公司：媒體告知才知道

勁戰騎士過馬路遇「公車闖紅燈」　急轉龍頭擺尾閃避！網歪：好技術

勁戰騎士過馬路遇「公車闖紅燈」　急轉龍頭擺尾閃避！網歪：好技術

小賴曝荳荳「一直都在哭」　力挺好友：一定會抱不平

小賴曝荳荳「一直都在哭」　力挺好友：一定會抱不平

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面