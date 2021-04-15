台東縣府編列2千多萬　重金改造「衝浪天堂」金樽漁港

▲ 台東縣府編列2千餘萬改造「衝浪天堂」金樽漁港。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府重視農漁民的生計、權益，對此農業處長許家豪15日表示，漁港建設及周邊環境與民眾息息相關，2年來，更是積極投入總經費高達2千多萬元，辦理漁港疏浚工程等各項建設，為擘劃港區安全兼具休閒遊憩功能，不遺餘力。

許家豪指出，金樽漁港除了是漁民出海捕魚的進出港口、社區居民休憩的場所，也是台灣國際衝浪公開賽的舉辦地點，10年來已成為世界知名的衝浪天堂，對於台東在國際舞台的能見度助益甚多。漁港疏浚工程及岸上設施改善工程，預計投入新台幣875萬元，目前上網公告中，將在4月20日開標，如果招標順利，預計4月底開工，今年8月就可以完工。

許家豪強調，為體恤漁民作業船筏常常有上架維護的需要，今年特別編列新台幣8百萬元，計畫修理軌道跟捲揚機的機房，目前已經完成招標工作，預計5月底前開工，3個月即可竣工。此外，農業處去年執行完成的金樽漁港衝浪遊憩區整建工程，經費已支出新台幣750萬元，整修衝浪賽場及觀景台，於衝浪賽事深獲好評；另金樽漁港的自然景觀改善工程，也斥資新台幣630萬元完成鄰里小公園，提供漁民及居民一個完善、安全的休憩場所。

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