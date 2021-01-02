7人冒險衝浪險回不來！遇寒流海象差體力不支　海巡援救上岸

▲海象不佳氣溫冷冽，導致體力不支7名遊客逐漸漂流。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

7名遊客1日在花蓮溪口進行衝浪立槳板訓練，因海象不佳且氣溫冷冽，導致體力不支逐漸漂流至距岸0.3浬處，無法自行上岸狀況危急，最後由海巡署花蓮海巡隊遂立即調派8人1艇將人員全數救起，經檢查遊客身體無恙後交由遊憩業者自行帶回。

▲海巡艇以最大航速趕赴馳援。

當天海象不佳且天色漸暗，戲水遊客被洋流帶離海岸愈遠，恐怕搜救會更加困難，花蓮海巡隊長賀華傑指揮海巡艇以最大安全速率前往救援。

▲▼海巡人員甚至下水拖拉上艇。

救援人員表示，抵達現場後，發現2男5女共7名遊客神情疲憊，且體力明顯不足，立即拋出救生圈及搭建救生網，將7名遊客由冰冷的海水中一一搭救至艇上甲板休息，並給予失溫顫抖的遊客厚毛毯保暖。海巡人員將體力不支的遊客帶進船艙內休息，給予飲水外並不詢問遊客的身體狀況，遊客表示身體狀況還好，感謝海巡的即刻救援。

花蓮海巡隊長賀華傑說，冬季海象變幻莫測，尤其人命安全更是刻不容緩，分秒必爭。並提醒，民眾若於海上進行遊憩活動時，需隨時留意海象變化並注意自身安全。若有需要，可撥打海巡署免付費118報案服務電話，或花蓮海巡隊聯絡電話（03）8233781，可協助救援。

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