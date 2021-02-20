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數百銀髪族新春團拜　徐榛蔚：推動社會福利打造安老樂活天堂

▲▼花蓮縣長徐榛蔚向在場長者拜年並致贈新春錢母卡，祝福大家五福臨門。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚向在場長者拜年並致贈新春錢母卡，祝福大家五福臨門。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉慶豐老人會20日舉行新春團拜暨宣導活動，數百位銀髮長者齊聚一堂交流情感，花蓮縣長徐榛蔚、吉安鄉長游淑貞、到場向長輩們拜年。徐榛蔚表示，長輩的健康是子孫的福氣，希望大家常出外走動、曬曬太陽，多加運用花蓮縣長者免費健檢服務，讓年輕人無後顧之憂在外打拚。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚向在場長者拜年並致贈新春錢母卡，祝福大家五福臨門。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚致詞時向長輩們報喜，根據TVBS民調中心調查，花蓮縣快樂指數為全台第一，施政滿意度為非六都之冠、城市光榮感榮獲第三名佳績，這份榮耀歸屬全體縣民。徐縣長感謝全體縣府同仁恪盡職守、勇於任事，縣議會監督縣政、提出建言，以及各鄉市公所及代表會，全縣攜手擘劃花蓮榮景、為人民造福。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚向在場長者拜年並致贈新春錢母卡，祝福大家五福臨門。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

康寧診所楊代雲院長分享健康養生觀念。

花蓮縣府致力將花蓮打造為適合銀髮族安養的樂園，推動多項社會福利政策，包含免費乘車愛心卡、三節發送油米等「生活物資」、設置13鄉鎮市婦女溫暖關懷據點等，以及老人免費乘車服務，鼓勵長者及身心障礙者走出戶外、迎向陽光；遊樂區老人免收門票政策，讓全縣65歲以上老人不分族群，只要持老人乘車證進入縣境內三大遊樂區，一律免收門票，打造花蓮成為「銀髮族樂活天堂」。

新春團拜中，慶豐老人會特別安排交通安全、消防安全、資源回收等宣導活動，並由康寧診所楊代雲院長分享健康養生觀念，現場長輩聚精會神仔細聆聽，彼此分享心得，場面熱絡，徐榛蔚也逐一致贈長輩新春錢母卡，祝福大家在新的一年五福臨門。

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