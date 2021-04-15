噁老闆空屋壁咚強摸還反咬一口　傢飾店女員工用手機讓他現原型



▲窗簾店林姓負責人趁著施工時在空屋對女員工強制猥褻，被錄音錄下鐵證。（示意圖／達志影像）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名窗簾店的林姓負責人，在施工時對女員工強抱、強吻，甚至強脫衣物，事後還反咬為了薪資糾紛才汙衊他，所幸錄到林男撂話「如果他要硬上，她是無法反抗的！」，法官認為林男毫無悔意，依強制猥褻罪判刑8月。

判決書指出，林男在竹北經營一家傢飾店，2019年12月某日下午，他開車載著女員工到客戶的空屋施做窗簾，趁著四下無人，伸手從正面摟抱，想強吻女員工，後來被她掙扎逃去其它房間閃避，林男追上去將女員工「壁咚」，不顧她反抗的強脫對方衣服及內衣，對她撫摸胸部得逞。

林男矢口否認犯行，並辯稱女員工因離職依依不捨，主動要求擁抱，自己並未碰觸對方的胸部。

女員工說，林男不僅從正面抱她強吻，連她逃到其他房間都不放過，她質問「為何要這樣做」，林男則說「都要離職了，以為會有機會」，還向她道歉；女員工以為林男道歉後應該作罷，沒想到他反將自己拉至牆邊壓住，還拉開她的衣服、解開胸罩，甚至把頭靠過去作勢要舔，因為自己極力反抗，對方才沒真的舔到。

女員工心有餘悸，也對林男產生排斥、不信任感，趁著他中途下車買東西時偷偷打開手機錄音，之後故意問他「為何要這樣」、「所以你現在怎樣，是要強姦我是不是？」林男也回「如果自己要硬上，她是無法反抗的！」

錄音檔案內容送法務部調查局進行聲紋鑑定，報告顯示男生聲音與林男相似。

法官審酌，林男竟利用與女員工獨處機會，對她強行摟抱，又強扯衣服及解開胸罩，強行撫摸胸部，嚴重侵害性自主決定權，且犯後態度不佳，反於偵訊中反咬對方，根本未反省自己所帶給別人的傷痛，且審理中見自己於警詢及偵訊中供述不利於己，竟推諉卸責給辯護人，所為殊不可取，最後依強制猥褻罪判刑8月。

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