　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

噁老闆空屋壁咚強摸還反咬一口　傢飾店女員工用手機讓他現原型

一名狼父性侵女兒6年，竟還噁稱：我有結紮妳不會懷孕。（示意圖／達志影像／本文當事人無關）
▲窗簾店林姓負責人趁著施工時在空屋對女員工強制猥褻，被錄音錄下鐵證。（示意圖／達志影像）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名窗簾店的林姓負責人，在施工時對女員工強抱、強吻，甚至強脫衣物，事後還反咬為了薪資糾紛才汙衊他，所幸錄到林男撂話「如果他要硬上，她是無法反抗的！」，法官認為林男毫無悔意，依強制猥褻罪判刑8月。

判決書指出，林男在竹北經營一家傢飾店，2019年12月某日下午，他開車載著女員工到客戶的空屋施做窗簾，趁著四下無人，伸手從正面摟抱，想強吻女員工，後來被她掙扎逃去其它房間閃避，林男追上去將女員工「壁咚」，不顧她反抗的強脫對方衣服及內衣，對她撫摸胸部得逞。

林男矢口否認犯行，並辯稱女員工因離職依依不捨，主動要求擁抱，自己並未碰觸對方的胸部。

女員工說，林男不僅從正面抱她強吻，連她逃到其他房間都不放過，她質問「為何要這樣做」，林男則說「都要離職了，以為會有機會」，還向她道歉；女員工以為林男道歉後應該作罷，沒想到他反將自己拉至牆邊壓住，還拉開她的衣服、解開胸罩，甚至把頭靠過去作勢要舔，因為自己極力反抗，對方才沒真的舔到。

女員工心有餘悸，也對林男產生排斥、不信任感，趁著他中途下車買東西時偷偷打開手機錄音，之後故意問他「為何要這樣」、「所以你現在怎樣，是要強姦我是不是？」林男也回「如果自己要硬上，她是無法反抗的！」

錄音檔案內容送法務部調查局進行聲紋鑑定，報告顯示男生聲音與林男相似。

法官審酌，林男竟利用與女員工獨處機會，對她強行摟抱，又強扯衣服及解開胸罩，強行撫摸胸部，嚴重侵害性自主決定權，且犯後態度不佳，反於偵訊中反咬對方，根本未反省自己所帶給別人的傷痛，且審理中見自己於警詢及偵訊中供述不利於己，竟推諉卸責給辯護人，所為殊不可取，最後依強制猥褻罪判刑8月。

►激殺2.1折「鍋寶萬用316分離式電鍋妙廚全能組」分離式外鍋好用好清洗

►新竹「善人」幫籌錢葬父　募621萬吞310萬！14歲少年：1毛未拿

►獨／2歲童上學3月狂掉3.5公斤！聽關鍵字崩潰　黑奶嘴讓媽心碎

►宜蘭醫美女和閏密搭上死亡列車！妹衝花蓮找人　半路接心碎來電

►新竹醉男踹錯門！胸腹遭狠刺數刀　目擊者嚇：在KTV當場斷氣

ET快訊
何孟遠不認劈腿！　陳敬宣氣炸開嗆
舒力基「下周猛攻強颱」最接近台灣　北部低溫探16°C時間曝
何孟遠剛道歉元元秒留言嗆爆！怒戰護航網友
快訊／何孟遠劈腿采子道歉了！「不當言語互動造成誤解」
不是系統異常！LINE周一全球大當機原因出爐
連中鋼都能漲停！他敲碗「這檔」有機會　網：它漲停台股就慘

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

狂男追愛強押上車「同歸於盡」挾持300km　女模搏命跳車渾身傷

狂！高雄檢舉魔人「3個月8千件」　郵寄罰單費就要30萬

噁老闆空屋壁咚強摸還反咬一口　傢飾店女員工用手機讓他現原型

客服妹斜槓7戰人夫賠30萬　斷Sugar Daddy狂遭恐嚇：把妳毀了！

太魯閣出軌49死…李義祥「不作為殺人」？檢蒐證將依法認定

「絞肉害我蕁麻疹」！女告家樂福求償「240萬+2年飲食券」判決出爐

臺安醫院詐健保燒到中研院！前科長每月收數十萬黑錢　2貪官收押

彰化連棟民宅火警、雜草起火　消防員疲於奔命

北監2受刑人填寫資料吵架！他拿原子筆狂刺頸　再高喊：呼你死

她情人節會網友「被闖紅燈」　他擊冤：女上男下...柯南一幕斷言

非裔少尉遭警察違法逮捕很悲憤　 「我為國家效力，你們這樣對我」

「哥！警察推我」高中生不服盤查 被搭肩觸碰秒爆氣...罵教官偏袒

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

《玩命關頭9》最新預告

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

何孟遠爆「劈腿采子」親密對話全曝光　女友荳荳IG全黑圖...他：看清人生

金正賢道歉了！向徐玄致歉：我很後悔　「會親自上門請求原諒」

阿好姊姊現身：弟弟不會開車！ 「原本排休假...沒做會被老闆罵」

畫鍾馗臉「女兒打招呼」犯禁忌　孫翠鳳曝往事：1年4家人突離世

黃金鼠「從小愛劈腿」姿勢超母湯　面露謎樣笑容...媽傻眼：是渣女？

狂男追愛強押上車「同歸於盡」挾持300km　女模搏命跳車渾身傷

狂！高雄檢舉魔人「3個月8千件」　郵寄罰單費就要30萬

噁老闆空屋壁咚強摸還反咬一口　傢飾店女員工用手機讓他現原型

客服妹斜槓7戰人夫賠30萬　斷Sugar Daddy狂遭恐嚇：把妳毀了！

太魯閣出軌49死…李義祥「不作為殺人」？檢蒐證將依法認定

「絞肉害我蕁麻疹」！女告家樂福求償「240萬+2年飲食券」判決出爐

臺安醫院詐健保燒到中研院！前科長每月收數十萬黑錢　2貪官收押

彰化連棟民宅火警、雜草起火　消防員疲於奔命

北監2受刑人填寫資料吵架！他拿原子筆狂刺頸　再高喊：呼你死

她情人節會網友「被闖紅燈」　他擊冤：女上男下...柯南一幕斷言

討論南機場都更！開發單位稱「居民非高級人才」：佔用騎樓易髒亂

中國疫苗效力僅56.5％…智利確診翻倍！專家：病毒蛋白無保護作用

質感與動感只在你的一念之間：INFINITI Q50 300GT

美參議員祝空軍紀念日　誤用俄羅斯Su-34照片

開車輾過東西！新輪胎突爆胎...他見「肇事兇手」秒傻眼

領略六感建築美學「鄉林恆美」實現城中度假的美好

其實我「美邁」！高雄市府課程名狂置入市長　鄭照新：oh 邁 god

照三餐拉開窗簾！　2顆金色毛頭「擠窗邊看風景」專注背影萌翻網

UNIQLO X JWA「刺繡小花」巨可愛　最新聯名必收單品搶先看

凌晨4點「出動5消防分隊滅火」　租屋妹一查真相火了：已經第2次！

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

社會熱門新聞

新北警男男激戰！妻子心碎：小所長「掰彎」我的丈夫

鮮肉所長偷情人夫警員　正宮爆：一天大戰好幾回

少婦遭家暴離家7天接到夫電話：4月大兒子死了

桃園男留宿女高中生3天　少女求父母：不要告

即／找到了！甜美女高中生失蹤76hrs　男網友家尋獲

3娃2爸遭求償百萬　妻淚揭挨打13年

195萬人粉專「在不瘋狂就等死」游否希賣了

即／太魯閣影像遭裁切！檢察官曝關鍵考量

闖紅燈撞BMW！台中外送員送醫不治

快訊／新店男「頸部刀傷」倒路中　送醫搶救亡

高雄16歲甜美長髮妹失聯3天　父急尋人：女兒快回來！

太魯閣號畫面裁切過　運安會證實：有人站軌道旁

即／高雄長髮女爆掃射！最狠平頭男落網心臟不適送醫

《F.I.R.》解散原因曝　與恩師互告結果出爐

更多熱門

相關新聞

18歲衝動男對小表妹「隔褲嘿咻」按摩豐胸

18歲衝動男對小表妹「隔褲嘿咻」按摩豐胸

桃園市1名男子在2015年至2017年間，脫去未滿14歲表妹外褲，以下體蹭臀，或平躺要表妹坐他下體處，藉此猥褻，甚至抱住表妹上下晃動，或摸表妹胸部稱「按摩會使胸部變大」，前後犯行共計32次，事後被家長發現報警提告；男子在檢方偵訊時坦承犯行，桃檢15日偵結依對未滿14歲之男女、對14歲以上未滿16歲之男女為猥褻行為，嫌聲請簡易判決處刑。

女兒遭騙裸照　老爸登手遊揪網蟲

女兒遭騙裸照　老爸登手遊揪網蟲

前公司14+1禁止事項　網看傻：監獄嗎

前公司14+1禁止事項　網看傻：監獄嗎

停車場驚見裸男尻槍　碩士男辯壓力大

停車場驚見裸男尻槍　碩士男辯壓力大

公司取消春酒！他曝「補償方案」網爆讚

公司取消春酒！他曝「補償方案」網爆讚

關鍵字：

窗簾猥褻員工

讀者迴響

熱門新聞

叫「雅婷怡君」免費吃一整隻龍蝦！

新北警男男激戰！妻子心碎：小所長「掰彎」我的丈夫

鮮肉所長偷情人夫警員　正宮爆：一天大戰好幾回

舒力基龜速衝強颱！最快周五變中颱　大轉彎時間曝

小賴打臉何孟遠：他們沒分手！　曝荳荳「最新狀態」崩潰痛哭整天

荳荳認了被劈「吐6字徹底心碎」！

允浩爆也被徐睿知操控　拍戲要求：別碰我身體

38學生輪流使用針頭抽血！女教師身分曝

台灣童星變AV女優！自曝台女嘿咻時會這樣做

何孟遠「2月就分手」遭打臉！陳敬宣：我每天看你們講電話

媽祖鑾轎會自己動嗎？網掀論戰

嬰高燒遭4醫院拒收！母直播求救

「水庫又滿了！」基隆人怒：憑什麼要我限水

摔角正妹6年400場完敗！上億豪宅住成「垃圾屋」

荳荳「1句話打臉」何孟遠2月分手！

更多

最夯影音

更多
非裔少尉遭警察違法逮捕很悲憤　 「我為國家效力，你們這樣對我」

非裔少尉遭警察違法逮捕很悲憤　 「我為國家效力，你們這樣對我」
「哥！警察推我」高中生不服盤查 被搭肩觸碰秒爆氣...罵教官偏袒

「哥！警察推我」高中生不服盤查 被搭肩觸碰秒爆氣...罵教官偏袒

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

《玩命關頭9》最新預告

《玩命關頭9》最新預告

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面