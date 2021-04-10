看公告被警告！她曝前公司「14+1禁」做1年嚇逃　網看傻：監獄嗎

▲原PO前公司禁止上班時間用手機。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

不少公司都會有些規定，只要在合理範圍內，員工通常會乖乖遵守，但這樣的條件意外引發爭論。有女網友日前發文一吐怨氣，說她到一間根本是「與世隔絕」的公司上班，才1年時間就覺得自己變笨很多，列出公司15點禁止事項，包括「不能站在公告欄前」、「不能穿太短的長褲」，讓她離職後直呼「終於逃出監獄！」

這位女網友在臉書社團發文，慶幸自己終於離職「逃出監獄！」「到一個與世隔絕的公司上班1年，感覺自己變笨很多！」接著列出公司禁止事項14+1點，包括「上班不能帶手機」、「上班不能帶包包進辦公室」、「上班不能吃東西」、「上班不能大聲笑」、「上班不能站在公告欄前」、「上班不能使用LINE」、「上班不能使用Facebook」、「上班不能跟團購」、「上班不能穿太短的長褲」、「桌面不能太亂」、「桌面不得放與工作無關的東西」、「上班不能投販賣機」、「上班除午餐時間不得叫外送」、「私人電子產品不得使用公司插頭充電」。

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▲原PO透露，自己曾因為上班時間看公告被警告。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

而+1點的部分則是沒有列在工作規則裡，那就是「上班不得使用linkedin」，禁止使用的原因只是因為公司不知道linkedin是什麼（領英，是一款社群網路服務網站。完成註冊後會自動產生和帶入電子名片。專門為商業人士設立）。最後她透露，自己明明是在做行銷，卻被禁止很多行銷會做的事情，不禁驚呼「為何我還能活著出來？」

看到貼文後，許多人都看傻，「好像監獄喔！要是面試時知道這些規定，錄取我，我也不去」、「關禁閉嗎」、「突然覺得我待的是天堂了，上面說的我們常用啊」、「是在情報部門工作嗎」、「這公司應該跑掉不少人吧」、「管太寬了吧」、「我也做過一堆規定的工作，我還做11年，我超後悔的。」

也有網友認為，若原PO工作的地方機密很多，確實有可能限制比較多，「上面規定跟科技公司蠻類似的啊！怕商業機密資料外流很多東西都不能帶」、「我們上班也不能帶手機啊～抓到就開除，還真的開除過一個」、「上班時間本來就要好好上班啊，怎麼能拿來做自己私人的事情」、「也是要看工作內容吧？」