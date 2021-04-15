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社會 社會焦點 保障人權

18歲衝動男對小表妹「隔褲嘿咻」按摩豐胸　2年後她行為異常　　

▲桃園市1名男子於2015年在住處對12歲的小表妹以下體頂住其臀部等方式猥褻，還撫摸胸部以「按摩會使胸部變大」為由猥褻，前後共計32次挨告。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市1名男子2015年對12歲小表妹以下身蹭臀、按摩豐胸等方式猥褻。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名男子在2015年至2017年間，脫去未滿14歲表妹外褲，以下體蹭臀，或平躺要表妹坐他下體處，藉此猥褻，甚至抱住表妹上下晃動，或摸表妹胸部稱「按摩會使胸部變大」，前後犯行共計32次，事後被家長發現報警提告；男子在檢方偵訊時坦承犯行，桃檢15日偵結依對未滿14歲之男女、對14歲以上未滿16歲之男女為猥褻行為，嫌聲請簡易判決處刑。

檢警調查，這名24歲男子於2015年剛滿18歲時，在桃園市住家對當時僅12歲的表妹分別以站立其後方，脫去表妹外褲，再以勃起下體蹭表妹臀部，或是坐姿或平躺姿勢，要求表妹面對併坐或坐在其身上，以上下擺動或擁抱方式進行猥褻2次得逞。

男子食髓知味後，復於2017年至2018年間，再以相同方式蹭臀猥褻19次，或呈坐姿或平躺姿勢要求表妹坐在他身上或下體位置晃動猥褻9次，甚至摸表妹胸部，聲稱「按摩會使胸部變大」，以此方式猥褻2次，總計猥褻行為多達32次，事後表妹被家人發現行為怪異才揭穿表哥惡行。

男子在檢警偵訊時坦承犯行不諱，表妹也指證歷歷，檢察官分別依對未滿14歲女子為猥褻行為，與對於14歲以上未滿16歲女子為猥褻行為，數罪分論併罰向地院聲請簡易判決處刑。

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