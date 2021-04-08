公司取消春酒！他曝光「補償方案」給2張　網暴動了：很實際

▲原PO公司取消舉辦春酒。（示意圖／pxhere）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多公司、企業年後都會舉辦春酒，酬勞辛苦一年的員工們，也答謝合作單位、客戶，但因為疫情衝擊，今年也有不少公司取消。就有一位男網友在臉書《爆廢1公社》貼文，「如果公司今年沒辦春酒，只有跟你說抱歉，今年沒辦法辦」，並透露公司補償做法。結果其他人反倒大讚，「很實際」、「超讚！」

這位男網友文中表示，他任職的公司通知員工，今年沒有要辦春酒，接著貼出一張拿著2張千鈔的照片，「只有跟你說抱歉，今年沒辦法辦，只能一人發兩千塊，你能接受嗎？」結果這兩張鈔票讓一票網友羨慕炸，「真好，有比沒有好，勞基法也沒規定老闆一定要給」、「非常樂意」、「有錢就贏過很多公司了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO領了兩千，讓許多網友羨慕炸。（圖／翻攝自爆廢1公社）

還有人表示，「啥活動都不要辦，換現金最棒」、「太讚了吧？我們連講都沒講，直接當作沒事發生」、「還有兩千元喔？是我就非常感恩了」、「那一餐都吃不到兩千吧，願意折現的老闆超有誠意」、「我們還要去別人家的公司蹭春酒，有錢拿還嫌多」、「吃飯吃不到兩千啦！菜不喜歡又要嫌，現金卡實在啦！抽獎也不一定抽到你。」

不過，也有福利更好的網友現身炫耀，「有春酒+抽到兩千安慰獎的路過」、「我們公司也是，但是給三千」、「我們公司沒春酒，可是疫情關係年底取消尾牙，一人發七千。」貼文吸引近四千人按讚，留言則是超過兩千多則，可見不少人都對這個話題頗有共鳴。