媽媽出席婚禮「穿白紗」搶鏡！　賓客傻眼po照：替新娘感到難過

▲媽媽出席婚禮「穿白紗」搶鏡。（圖／翻攝自Reddit）



記者張方瑀／綜合報導

婚禮是許多新娘人生唯一一次可以披上美麗白紗的日子，不過也常常出現許多奇怪的長輩，讓整場婚禮變成惡夢。美國一名網友日前參加一場婚禮，回來後立刻將照片分享到網路論壇Reddit，因為當天穿著白紗的竟然不是新娘，而是新娘的媽媽，超搶鋒頭的舉動讓不少人驚呼，「真的替新娘感到難過。」

美國網友TerryHatesTests在網路論壇Reddit貼出一張照片，原來他去參加婚禮時，看到一名女子穿著白紗，以為那就是新娘，沒想到竟然是新娘的媽媽，「我以為她也要結婚，不，她就真的只是新娘的媽媽。」

▲媽媽穿著新娘款白紗出席婚禮。（圖／翻攝自Reddit）



許多網友看到照片後也紛紛留言表示，這甚至不是白色洋裝，完全就是一件新娘白紗，「我真的替新娘感到難過」、「她可能直接去婚紗店買媽媽服」、「這真的幾乎和我的白紗長得一模一樣」、「天哪就不能換個顏色嗎？」

還有另一名新娘寶拉（Paula）日前在TikTok也分享了一段婚禮時的影片，當時她跟先生在海邊接受牧師證婚，原以為氣氛相當浪漫，但她的婆婆當天卻穿著專屬於新娘的白色衣服出席，還拼命在旁邊卡位搶鏡。這讓許多網友也批評，「新郎請管管你媽」、「婆婆看起來很開心，只是有點白目」。



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