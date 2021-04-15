　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登上任才3月「全球發生劇變」！　CNN：一堆對手排隊等著挑戰他

▲▼ 拜登12日於白宮與台積電等全球19家主要半導體及科技大廠CEO舉行視訊會議，手上拿著一片矽晶圓。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登上任才3月，卻有重重挑戰等著他。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國總統拜登1月才宣布就職，然而在上任後的這3個月內，全球局勢驟變，更有許多「美國的對手」等著考驗這位新任總統。CNN的白宮記者報導，美國正陷入與中國、俄羅斯等大國的對抗中，因為北京當局發現，美國不太可能因為台灣問題與「亞洲巨人」發生衝突，畢竟拜登比起發動戰爭，對於擺脫戰爭更有興趣。

根據CNN白宮記者柯林森（Stephen Collinson）報導，拜登從上任後便不斷強調，自己的首要任務是「戰勝新冠
病毒」、「振興美國經濟」，然而上任至今還不到3個月，全球情勢卻發生巨大變化，這些對拜登都將是艱難的考驗。他提到，伊朗計畫將鈾提高到前所未有的濃度、北韓重啟彈道導彈試射、美軍將在911事件20週年前撤離阿富汗、不受美國制裁與譴責阻礙的緬甸政變等，都將是拜登的新挑戰。

▲▼拜登,習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登與大陸國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

不僅如此，柯林森認為，俄羅斯派駐龐大兵力駐守在烏克蘭邊境、共機頻繁擾台，也有一部份的原因是為了試探拜登的底線，而拜登對於這些議題的處理方式， 都將深深影響他的政治遺產。然而即使美國五角大樓正考慮派遣軍艦至黑海，以顯示對烏克蘭完整領土的支持，並且在先前共軍派出25架戰機擾台時，派出軍艦至台灣海峽，但拜登終將不會為了這兩個議題賭上整個國家利益。

中國大陸明白，拜登不可能將「為了台灣問題與亞洲巨人發生戰爭」視為重要的國家利益，尤其他是一位寧願擺脫戰爭，也不要發動新戰爭的總統。而且，儘管美國願意向烏克蘭提供進攻性的武器，但烏克蘭連北約的盟友都不是，拜登更不可能為此與擁有核武的俄羅斯開戰。

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

鍋寶萬用電鍋妙廚全能組激殺2.1折！分離式好用好清洗

ET快訊
鄧福如遭爆外遇害人流產　Howhow首回應7字..訪到一半突
快訊／謝和弦、莉婭登記結婚！放閃老婆：最好生日禮物
采子媽「電話交涉何孟遠」錄音曝光！心疼逼問：被誤會怎麼辦
游否希賣了「在不瘋狂就等死」粉專！天價交易金額曝光
快訊／采子首發聲道歉！爆劈腿何孟遠認「沒處理好友情分界」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

蘇伊士運河管理局15日宣布「長賜號」調查結果

日媒：日本北韓交涉人士患病　「直通金正恩」秘密聯絡管道中斷

日本關西地區「變種病毒」感染率達80％！　預計5月全面取代

拜登上任才3月「全球發生劇變」！　CNN：一堆對手排隊等著挑戰他

丹麥全面停用AZ疫苗！　記者會開一半...女官員「180度傾斜」倒地

霸氣準新郎掏「5枚鑽戒求婚」　女友驚喜落淚：我選擇障礙

加拿大眾議院視訊會議　一眾議員全裸出鏡！

自閉兒突崩潰跪地…陌生男超暖趴下幫安撫！　母淚謝：他是英雄

歐盟再訂18億劑輝瑞疫苗 AZ與嬌生將被拒於門外

媽媽點蠟燭忘吹熄…　10月大女嬰燒成「床邊焦黑屍」臉孔模糊

非裔少尉遭警察違法逮捕很悲憤　 「我為國家效力，你們這樣對我」

「哥！警察推我」高中生不服盤查 被搭肩觸碰秒爆氣...罵教官偏袒

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

《玩命關頭9》最新預告

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

金正賢道歉了！向徐玄致歉：我很後悔　「會親自上門請求原諒」

何孟遠爆「劈腿采子」親密對話全曝光　女友荳荳IG全黑圖...他：看清人生

阿好姊姊現身：弟弟不會開車！ 「原本排休假...沒做會被老闆罵」

畫鍾馗臉「女兒打招呼」犯禁忌　孫翠鳳曝往事：1年4家人突離世

黃金鼠「從小愛劈腿」姿勢超母湯　面露謎樣笑容...媽傻眼：是渣女？

蘇伊士運河管理局15日宣布「長賜號」調查結果

日媒：日本北韓交涉人士患病　「直通金正恩」秘密聯絡管道中斷

日本關西地區「變種病毒」感染率達80％！　預計5月全面取代

拜登上任才3月「全球發生劇變」！　CNN：一堆對手排隊等著挑戰他

丹麥全面停用AZ疫苗！　記者會開一半...女官員「180度傾斜」倒地

霸氣準新郎掏「5枚鑽戒求婚」　女友驚喜落淚：我選擇障礙

加拿大眾議院視訊會議　一眾議員全裸出鏡！

自閉兒突崩潰跪地…陌生男超暖趴下幫安撫！　母淚謝：他是英雄

歐盟再訂18億劑輝瑞疫苗 AZ與嬌生將被拒於門外

媽媽點蠟燭忘吹熄…　10月大女嬰燒成「床邊焦黑屍」臉孔模糊

環團主張「三接外推」　政院：積極對話找出適當方案

漢來美食每股配發7元現金股利　殖利率達5.11%

讓學生共用採血針！感染科權威直呼「太離譜」　疾管署要求揪原因

警休假變檢舉達人「遭毆滿臉血」　1個月50件遭罰連日出沒被鎖定

回收寶特瓶、牛奶瓶做的！超商最新2款暖心商品　還能幫助腦麻家庭

粉紅超跑路徑掀論戰　白沙屯媽祖隨行15年攝影志工說話了

車子過輕丟掉冠軍引熱議　艾伯森「登山神車」規格解密

新台幣收盤升值5.3分　收在28.382元

號召諮商師「心靈救援」！網發起線上活動　伴太魯閣家屬走過PTSD

蘇伊士運河管理局15日宣布「長賜號」調查結果

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

國際熱門新聞

嬰高燒遭4醫院拒收！母直播求救

摔角正妹6年400場完敗！上億豪宅住成「垃圾屋」

1歲兒偏愛阿嬤泡的奶！媽一喝「又濃又甜」嚇壞

海神飆160公里　慘衝橋墩GG了

神預言311　未來人：中國2062已消失

東奧恐取消！日高官認：疫情再惡化將放棄

少女性愛成癮　前後榨乾25男子

女王度過喪夫後首周末！改裝Land Rover靈車為他送行

打臉普篩派！瑞典研究：台灣未低報新冠死亡數

4歲兒暴衝過馬路　媽媽回頭一抱被撞死

人妻7個月前剛生產！超商門口突產女嬰　夫傻眼

少年肉身擋大貨車　司機「直接輾斃」下秒加速逃

突入帳3450萬…她樂歪狂領　下場曝

鼻內100條蟲蠕動　女醫嚇到狂叫

更多熱門

相關新聞

「川規」真的「拜隨」？

「川規」真的「拜隨」？

在前篇文章之中作者討論到，多數情況下，我們都知道我們知道什麼（已知知），也都知道我們不知道什麼（已知不知），但是世界上另外還存在著種種我們不知道自己根本不知道的事物（渾然無知），以及我們以為知道，但其實並不實實在在地知道的情況（一知半解）。那若用此觀點來看美中台角力？

請平常心看待共軍演習

請平常心看待共軍演習

台灣被超車　中國成全球晶片生產設備最大市場

台灣被超車　中國成全球晶片生產設備最大市場

應拜登請託來台　陶德：深化雙邊關係、重申對台美承諾

應拜登請託來台　陶德：深化雙邊關係、重申對台美承諾

阿米塔吉1舉逗樂蔡英文「哈哈大笑」

阿米塔吉1舉逗樂蔡英文「哈哈大笑」

關鍵字：

北美要聞拜登

讀者迴響

熱門新聞

新北警男男激戰！妻子心碎：小所長「掰彎」我的丈夫

叫「雅婷怡君」免費吃一整隻龍蝦！

鮮肉所長偷情人夫警員　正宮爆：一天大戰好幾回

舒力基龜速衝強颱！最快周五變中颱　大轉彎時間曝

允浩爆也被徐睿知操控　拍戲要求：別碰我身體

38學生輪流使用針頭抽血！女教師身分曝

台灣童星變AV女優！自曝台女嘿咻時會這樣做

荳荳認了被劈「吐6字徹底心碎」！

何孟遠「2月就分手」遭打臉！陳敬宣：我每天看你們講電話

媽祖鑾轎會自己動嗎？網掀論戰

嬰高燒遭4醫院拒收！母直播求救

摔角正妹6年400場完敗！上億豪宅住成「垃圾屋」

荳荳「1句話打臉」何孟遠2月分手！

《全明星2》製作方回應了！

博恩嗆社會敗類！徐乃麟五字經大罵

更多

最夯影音

更多
非裔少尉遭警察違法逮捕很悲憤　 「我為國家效力，你們這樣對我」

非裔少尉遭警察違法逮捕很悲憤　 「我為國家效力，你們這樣對我」
「哥！警察推我」高中生不服盤查 被搭肩觸碰秒爆氣...罵教官偏袒

「哥！警察推我」高中生不服盤查 被搭肩觸碰秒爆氣...罵教官偏袒

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

《玩命關頭9》最新預告

《玩命關頭9》最新預告

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面