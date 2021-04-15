南部驚現一大片雷達回波　鄭明典卻說出「不會下雨」殘酷真相

▲南部下午出現一大片雷達回波，但鄭明典說，這並不會下雨。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

記者賴文萱／台北報導

中南部陷入缺水危機，許多大型水庫水量告急，何時下雨備受關注。氣象局長鄭明典今（15）日在臉書PO出一張雷達回波圖，只見南部恆春半島區域出現一大片雷達回波，原以為要有好消息了，但他點出殘酷真相「這個回波不會下雨，降雨雷達沒有這個訊號，應該是非氣象回波」。

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▲中南部陷入缺水危機，鄭明典先前PO圖曝梅雨指標有點曙光。（圖／記者李毓康攝）

鄭明典今在臉書PO圖表示，好大片的非氣象回波！但這個回波不會下雨，我們的降雨雷達沒有訊號，所以應該是非氣象回波。雖然不會帶來降雨，不過也讓他直呼，「好大一片，這麼大片並不常見，留個紀錄。」

PO文下方引起許多網友好奇，如果不會下雨是算什麼回波？事實上，鄭明典過去曾解釋，非氣象要素造成的回波，有時直接稱假回波，與真實回波相比外型太流線，也太完美了一點。

鄭明典說，常看雷達回波的朋友，建議可以用動畫多看幾次，就可以發現假回波和其他回波移動方向不同，而且，如果明顯從一個點源擴散開來，這是軍用雷達干擾片或反射片的特徵。

▲當紅、藍兩條線都變成正值、大於零，就是入梅的時候。（圖／翻攝自鄭明典FB）

但究竟中南部要等到何時才能降雨解渴？鄭明典日前也發布最新梅雨指標圖表示，有點曙光。根據圖資判斷，當圖中的紅、藍兩條線都變成正值，大於零，就是入梅的時候，比對圖資，在5月21日後，紅線已變成正值，而藍線也趨近正值，顯見5月中下旬後，台灣可望出現梅雨。

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