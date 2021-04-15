蔡英文接見陶德訪團　解放軍南澎列島「連6日」實彈演習！

▲總統蔡英文與陶德等訪團成員互碰手肘打招呼。（圖／翻攝自YouTube／presidentialoffice）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）派遣以前參議員陶德（Chris Dodd）為首的訪團，15日與總統蔡英文在總統府進行會談。同日，解放軍也在南澎列島周圍的海域展開為期6日的實彈射擊演習。

根據中國海事局發布的航行警告，解放軍15日至20日，每天8點至18點在南澎列島附近海域23-18-00N 117-16-00E；23-18-00N 117-24-00E；23-10-00N 117-24-00E；23-10-00N 117-16-00E四點連線水域範圍內進行實彈射擊演習，期間禁止船舶進入。

此外，國台辦發言人馬曉光14日也直接表明，解放軍在台海地區組織實戰化演練，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動，是對外部勢力干涉和「台獨」挑釁的嚴正回應，另一方面還警告民進黨，挾洋自重，倚美謀獨，只會把台灣推向災難。

馬曉光並強調，「解放軍的有關軍事演訓行動，釋放的信號就是，我們遏制台獨、遏制台美勾連的決心，不是光嘴上說。」

▼解放軍近期頻繁進行實彈演習。（圖／翻攝中國軍網）

