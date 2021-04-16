避經台灣海峽被罵翻！　英航母「伊莉莎白女王號」首航路線曝光

▲英國皇家海軍最新伊麗莎白女王號航空母艦（HMS Queen Elizabeth）預計5月首航，卻將避免行經台灣海峽，引發質疑與抨擊。（圖／翻攝自維基百科）



記者吳美依／編譯

英國皇家海軍的新航空母艦「伊莉莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）打擊群將於5月首航，旅程最後一段將通過南海，卻不會行經台灣海峽，而是直接往東前往日本，被外界質疑是否刻意避免冒犯、挑釁中國，招致各界抨擊。

《每日電訊報》報導，「伊莉莎白女王號」打擊群最早可能於5月23日首航，任務旨在實踐航行自由，卻不會通過台灣，令人感到驚訝，因為北京宣稱台灣為其領土，誓言併吞台灣。

前保守黨領袖史密斯爵士（Iain Duncan Smith）呼籲當局與皇家海軍「重新考慮這趟航程」，「我很高興航母正在南海布署，但他們必須透過通過台灣海峽，讓中國人知道，他們不贊同（北京）對於鄰國採取激進行動」。

國防特別委員會主席、保守黨籍的埃伍德（Tobias Ellwood）強調，航母首航前往印太地區的「目的」，就是為了「對抗中國的威權主義」。他擔憂，此趟航程將「因為擔心冒犯（北京）而減弱」原本試圖傳達的理念。

儘管如此，前首席海務大臣威斯特男爵（Admiral Lord）卻認為此舉沒有必要，「我認為，通過南海已經足以傳達聲明，你們不需要通過台灣海峽讓人難堪」。

據悉，耗資30億英鎊打造的「伊莉莎白女王號」打擊群首先前往直布羅陀，接著穿過地中海抵達蘇伊士運河，在此期間與北約、非北約夥伴展開反潛作戰演習。它們之後將前往英國駐阿曼的杜庫姆基地（Duqm），停留1周後駛向印度洋，與印度海軍展開聯合演習，然後在新加坡短暫停留，最後與日本、美國舉行1至2周的聯合軍演。

