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下單1袋蘋果…打開竟是蘋果手機！超市最狂促銷　他爽拿免費iPhone

▲▼ 英國男下單蘋果拿到iPhone。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲ 詹姆斯在網路上下單蘋果，竟免費獲得一支蘋果手機。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名男子日前在大型超市訂購蘋果，待商品到貨後到店取貨，店員告訴他「裡頭有驚喜」，起初沒有多想，未料打開竟是一支蘋果公司的全新iPhone SE，令他又驚又喜，才發現是賣場推出的促銷活動，在網路上掀起熱議。

《鏡報》14日報導，英國大型連鎖超市特易購（Tesco）近來推出「雜貨超級替代品」（Grocery Super Substitutions）活動，送出免費的蘋果iPhone、AirPods或三星電子產品等，來自倫敦特威克納姆的詹姆斯（Nick James）便是幸運兒之一。

現年50歲的詹姆斯事先在網路上下單一袋蘋果，14日晚上親自到超市取貨，被店員告知有驚喜時還以為會是復活節彩蛋，結果竟是一支iPhone SE，「我們訂了蘋果，卻被隨機選中，拿到一支蘋果iPhone，我兒子超開心！」

根據官網活動辦法，活動期間為7日上午10時至18日傍晚6時。消費者欲取得抽獎資格，必須註冊特易購網路會員，線上下單特定商品，並選擇到指定的6家門市自取。該公司將從購買特易購自有品牌蘋果的消費者中抽出5人贈送iPhone SE，購買任一品牌棉花棒的消費者則有12人將免費獲得三星藍芽耳機，預計送出共80份獎品。

特易購聲明指出，「即日起至4月18日，特易購電信（Tesco Mobile）將巡遍全國特易購超市的到店取貨訂單，放進令人難以置信的替代品」，活動旨在展現「當超市與手機結合在一起，會發生多麼神奇的事，同時讓顧客笑容滿面」。 

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

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