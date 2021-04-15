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香港紀律部隊改走「中式步操」　保安局長：彰顯國家情懷！

▲香港警察兩年前的步操宣傳影片。

記者蔡紹堅／綜合報導

香港保安局局長李家超14日發文表示，在15日的全民國家安全教育日活動中，香港紀律部隊的步操將加入「中式步操」元素，彰顯國家情懷，加強國家安全意識。

李家超指出，紀律部隊的5間訓練學校，包括懲教署職員訓練院、香港海關學院、消防及救護學院、香港警察學院和入境事務學院，在15日都會舉辦開放日，推廣國家安全教育，活動內容包括展覽、表演、講解、互動項目和步操，向大眾推廣憲法、香港基本法和香港國安法等。

▼香港警察步操。（圖／翻攝香港警察）

▲▼香港警察步操。（圖／翻攝香港警察）

李家超提到，香港是一個國際城市，鼓勵多元文化，紀律部隊可按實際情況發展一套具有香港特色的步操，「在本次全民國家安全教育日活動中，各紀律部隊同時加入中式步操作為表演項目，是發展香港步操的重要一步，可以讓步操邁向既有中式元素又有香港特色的多元發展之路。」

李家超強調，步操是訓練紀律和團隊精神的重要組成部分，他支持各部門按實際情況，包括訓練及其他工作安排需要，建立一套既有中式步操元素又符合部門發展需要的步操。

根據港媒報導，香港紀律部隊原先走的都是「英式步操」，其與「中式步操」最大的差別在於手、腳的擺動方式，相較於英式步操，中式步操抬腿的幅度較高，落地時也要求腳掌大力著地。

▼解放軍閱兵。

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