媳婦遭虐走絕路　公婆目睹還「冷血錄影」…急撇責任：她是自殺！

▲柯瑪爾遭夫家虐待決定自盡，公婆竟還冷血錄影。（圖／翻攝自Sakshi Post）



記者張方瑀／綜合報導

印度北方邦一名25歲女子結婚後，因夫家認為當初的嫁妝不夠，對她百般刁難虐待，最後她選擇在房間內自殺。更恐怖的是，當公婆發現她試圖結束生命時，竟還拿出手機錄影．還上傳到社群網站，目的是為了證明，人不是他們殺的。

根據《Sakshi Post》報導，住在北方邦穆扎法爾納加爾（Muzaffarnagar）的25歲女子柯瑪爾（Komal）在2019年和丈夫結婚時，娘家準備了50萬盧比（約新台幣19萬元）和一輛自行車作為嫁妝。沒想到夫家覺得嫁妝太少，要求柯瑪爾再多拿些出來，在婚後半年對她百般刁難虐待，造成她身心受創逃回娘家。

結果柯瑪爾還是在村民的勸說下回到夫家，平靜幾天之後，又開始辱罵、毆打她，且丈夫也完全不替她說話。最後柯瑪爾選擇在房間內結束生命，更恐怖的是，她的公婆發現她想自殺時，竟拿著手機錄影，一邊說著「她自己上吊了」，眼睜睜地看著她死亡，還把影片傳到社群網站，想對外證明人不是他們殺的。

柯瑪爾的父親阿尼爾（Anil Kumar）表示，「大約6個月前，他們毆打了柯瑪爾還把她趕出家門，大概2個月前他們要求再付12萬盧比的嫁妝，如果拿不出錢來，就要把柯瑪爾嫁給別人，是他們殺了我女兒。」

目前柯瑪爾的公婆已經遭到警方逮捕，而其丈夫和丈夫的弟弟仍然在逃。警方表示，這四人將依《印度刑法典》（IPC）第304B條新娘因嫁妝不足而死、498A條虐待已婚婦女、506條恐嚇和《禁止嫁妝法》（The Dowry Prohibition Act）第3、4條禁止要求、贈送和接受嫁妝被起訴。

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