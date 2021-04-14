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1歲兒偏愛阿嬤泡的奶「又濃又甜」！　媽一喝驚呆衝醫院檢查出爐

▲▼寶寶,喝奶,奶瓶,餵奶。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

▲同樣的奶粉沖泡，小孩卻更愛阿嬤泡的奶，親媽一喝才知出問題。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

記者張靖榕／綜合外電報導

馬來西亞媒體日前報導一則中國新聞，一名媳婦和婆婆同住，平時相處沒什麼問題，但自從小朋友出生至今1年多，婆家會幫忙餵孩子奶時，卻成了婆媳之間的引爆點。嬰幼兒奶粉沖泡須照規定比例，但婆婆都會多家2匙，儘管媳婦多次勸阻仍敷衍了事，等到媳婦嚐了一口發現「又濃又甜」後，才得知原來婆婆還會外加一匙糖，而理由是「怕孩子餓著」。

《中國報》報導，中國一名網民在社群網站上發文，表示女性友人小翠（化名）育有一個1歲大的孩子，雖然婆家會幫忙帶孩子，但在泡奶粉這件事情上卻是幫了倒忙。

據了解，婆婆在幫孩子泡奶粉時，並不理會沖泡比例的準則，還會私心多加2匙，儘管小翠多次告知婆婆這樣會對小孩健康造成負面影響，但婆婆還是會堅持己見，因為她深怕「孩子吃不飽」。之後就算多次解釋，婆婆也是「陽奉陰違」，多次口頭答應，私下又多偷加2匙奶粉。

直到一天小翠觀察到兒子還是愛婆婆泡的奶大於自己泡的奶，才親自試嚐了一口，才發現奶水不僅濃，還非常甜。質問之下婆婆才坦承，多加奶粉之外，還會再加一勺糖。

小翠立刻帶孩子到醫院檢查，結果顯示小孩因為過度攝取糖份，出現腸胃消化不良的情形。

中國網友看了紛紛批評婆婆的行為「沒常識」，馬來西亞網友則表示，「以前常說不聽老人言吃虧在眼前，現在不聽老人言才是最安全」、「為了不破壞婆媳關係，最好還是自己看顧兒女。」

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