2021桃園客家桐花祭4／24日登場　以「山的盛宴」為主題

▲2021桃園客家桐花祭以「山的盛宴」為主題。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園客家事務局14日於市政會議專題報告指出，「2021桃園客家桐花祭」自4月24日至6月11日展開，以「山的盛宴」為主題，將舉辦「桐學上課趣」、「月桐音樂會」及「桐花嘉年華」3大主軸系列活動，期待桐花祭成為客家意象的代表，也能成為客家生活中重要的文化節慶，藉由桐花祭讓客家文化走入生活。

▲▼桐花有5月雪之稱。（圖／市府提供）

桃園市長鄭文燦表示，2021桃園客家桐花祭的活動多元，其中「桐學上課趣」配合客家文化館中的親子探索館全新開幕，可體驗桐花唸謠發表會、ㄚ弟ㄚ妹見面會、趣味親子闖關及油桐製物所展覽；而「月桐音樂會」則於客家文化館等指定地點邀請客家歌手演出，市民朋友可在桐花下享受音樂會；另外「桐花嘉年華」則有野餐日、各式步道下的環境劇場及社團活動，多樣性活動歡迎市民朋友在桐花祭體驗客家生活。

客家局長黃傅淑香表示， 2021桃園客家桐花祭以「山的盛宴」為主題，串聯「桐學上課趣」、「月桐音樂會」及「桐花嘉年華」3大主軸系列活動。其中「月桐音樂會」在桃園賞桐景點舉辦5場次音樂會，由客家新生代歌手帶來走動式演唱，並安排在地小農市集、似顏繪及專業美拍服務；「桐學上課趣」則舉辦4節10場次系列課程，分別為第一節山活客「沉浸式客語親子闖關」，闖關成功者可參與「桐花精靈娃娃」的抽獎。

第二節體韻客「ㄚ弟ㄚ妹見面會」則由客文館吉祥物與孩童共同律動；第三節森樂客「桐花唸謠發表會」則由吉祥物ㄚ弟ㄚ妹擔任評審團，給予唸謠的孩子們最大的肯定；第四節人文客「油桐製物所特展」，以「油桐樹的一百種拆解方式」為創意發想，介紹客家族群對山林資源的物盡其用。

至於，「桐花嘉年華」將結合大溪在地休閒農業區，於5月2日在大溪區十一指古道辦理「音樂野餐日」，網路報名者可享有限定的桐花餐點、野餐墊與口罩；也邀請知名劇團莫比斯圓環創作公社，將分別於客家文化館、大溪區十一指古道、桃園區虎頭山公園、龍潭區三坑鐵馬道、楊梅區東森山林步道，演出5場《禮讚山林》環境劇場，加上在地32個社團辦理的賞桐輕旅行、客語導覽及食農教育等活動，邀請市民朋友一同共襄盛舉。

▶旅行就帶「雅詩蘭黛5件組」5700元→1450元 拍出逆齡美照必備