　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2021桃園客家桐花祭4／24日登場　以「山的盛宴」為主題

▲2021桃園客家桐花祭4/24日登場

▲2021桃園客家桐花祭以「山的盛宴」為主題。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園客家事務局14日於市政會議專題報告指出，「2021桃園客家桐花祭」自4月24日至6月11日展開，以「山的盛宴」為主題，將舉辦「桐學上課趣」、「月桐音樂會」及「桐花嘉年華」3大主軸系列活動，期待桐花祭成為客家意象的代表，也能成為客家生活中重要的文化節慶，藉由桐花祭讓客家文化走入生活。▲2021桃園客家桐花祭4/24日登場

▲▼桐花有5月雪之稱。（圖／市府提供）

▲2021桃園客家桐花祭4/24日登場

桃園市長鄭文燦表示，2021桃園客家桐花祭的活動多元，其中「桐學上課趣」配合客家文化館中的親子探索館全新開幕，可體驗桐花唸謠發表會、ㄚ弟ㄚ妹見面會、趣味親子闖關及油桐製物所展覽；而「月桐音樂會」則於客家文化館等指定地點邀請客家歌手演出，市民朋友可在桐花下享受音樂會；另外「桐花嘉年華」則有野餐日、各式步道下的環境劇場及社團活動，多樣性活動歡迎市民朋友在桐花祭體驗客家生活。

客家局長黃傅淑香表示， 2021桃園客家桐花祭以「山的盛宴」為主題，串聯「桐學上課趣」、「月桐音樂會」及「桐花嘉年華」3大主軸系列活動。其中「月桐音樂會」在桃園賞桐景點舉辦5場次音樂會，由客家新生代歌手帶來走動式演唱，並安排在地小農市集、似顏繪及專業美拍服務；「桐學上課趣」則舉辦4節10場次系列課程，分別為第一節山活客「沉浸式客語親子闖關」，闖關成功者可參與「桐花精靈娃娃」的抽獎。

第二節體韻客「ㄚ弟ㄚ妹見面會」則由客文館吉祥物與孩童共同律動；第三節森樂客「桐花唸謠發表會」則由吉祥物ㄚ弟ㄚ妹擔任評審團，給予唸謠的孩子們最大的肯定；第四節人文客「油桐製物所特展」，以「油桐樹的一百種拆解方式」為創意發想，介紹客家族群對山林資源的物盡其用。

至於，「桐花嘉年華」將結合大溪在地休閒農業區，於5月2日在大溪區十一指古道辦理「音樂野餐日」，網路報名者可享有限定的桐花餐點、野餐墊與口罩；也邀請知名劇團莫比斯圓環創作公社，將分別於客家文化館、大溪區十一指古道、桃園區虎頭山公園、龍潭區三坑鐵馬道、楊梅區東森山林步道，演出5場《禮讚山林》環境劇場，加上在地32個社團辦理的賞桐輕旅行、客語導覽及食農教育等活動，邀請市民朋友一同共襄盛舉。

▶旅行就帶「雅詩蘭黛5件組」5700元→1450元　拍出逆齡美照必備

ET快訊
何孟遠「2月就分手」遭打臉！　陳敬宣怒嗆：我每天看你們講電話
新北警「男男激戰」！28歲所長掰彎40歲人夫警員　妻抓姦看傻
嗆醫「老子錢還沒花完」！房產董事長拒絕住院　5天後猝死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

不用出國！　「世界音樂在A8－印尼的聲響交織」4／16起特展

2021桃園客家桐花祭4／24日登場　以「山的盛宴」為主題

出入請注意！　桃園市政府後棟大樓6月進行外牆修復工程

2021桃園總舖師辦桌賽　募集5對新人免費參加「婚禮圓夢計畫」

桃園93歲嬤散步跌草叢無法起身　警護送返家

「巧遇．在地校廉家」台東縣校園誠信宣導　前進部落校園

太魯閣事故台東救助專戶　700多萬善款將全用於傷者及罹難者家屬

台東關山警走入部落參與活動祭典　宣導「高齡者交通安全」

基隆「街道犬貓遺體專用箱」19日上線　讓牠體面走完最後一程

台南東區生產路管線汰換工程　提前於14日晚上7時陸續復水

徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

徐睿知承認戀情：那是在打情罵俏！　發聲明..金正賢也不准她拍吻戲

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

白沙屯媽祖「突衝進台鐵車站」 三進三出賜福！眾人感動歡呼

為了座位「怒撥占位物品」在地 男鬼打牆狂嗆：請問我犯什麼罪

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

網紅吳享宸13日入殮火化！　母見愛子帥臉...擁抱修復師致謝

小嫻沒回私訊被嗆「難怪妳不紅」!　高EQ笑解釋...金剛護愛：你來找我

不用出國！　「世界音樂在A8－印尼的聲響交織」4／16起特展

2021桃園客家桐花祭4／24日登場　以「山的盛宴」為主題

出入請注意！　桃園市政府後棟大樓6月進行外牆修復工程

2021桃園總舖師辦桌賽　募集5對新人免費參加「婚禮圓夢計畫」

桃園93歲嬤散步跌草叢無法起身　警護送返家

「巧遇．在地校廉家」台東縣校園誠信宣導　前進部落校園

太魯閣事故台東救助專戶　700多萬善款將全用於傷者及罹難者家屬

台東關山警走入部落參與活動祭典　宣導「高齡者交通安全」

基隆「街道犬貓遺體專用箱」19日上線　讓牠體面走完最後一程

台南東區生產路管線汰換工程　提前於14日晚上7時陸續復水

布雷克11K無四死完封勝！統一3比0富邦奪3連勝獨居龍頭

財政部聯五大電信商　電信帳單發票綁定手機條碼載具

陶德訪團在台行程看這裡　將與蔡英文、蘇貞昌、跨黨派立委會晤

控美團訪台未安排在野黨　江啟臣批：民進黨外交部「小鼻子小眼睛」

獨／江啟臣指控在野黨見不到美方　陶德訪團15日與跨黨派立委會晤

小孩玩到全身髒也沒關係！　蔡詩芸曝「歐美風育兒」：需要的不是保護

新竹人看過來！新豐15村、湖口、竹北下周一「停水11小時」

台股動盪就是轉機！　分析師指「大個股」拉回時仍可買進

馬丁揭8年異國婚變主因！　網一看「跟福原愛類似」痛批：敗壞風氣

6搶1外隊7天隔離加泡泡 　蔡其昌：若有人確診還要辦嗎？

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

地方熱門新聞

搬家也找到！白沙屯媽大轉彎4度登門

白沙屯媽大迴轉駐駕BMW　董事長淚

「女神」相聚在雲林？　西螺福興宮︰樂觀其成三媽會

「竹科X」第1棟大樓最快年底動工

水圳旁飄鈔票老農急撿！原來是港人玩漂漂河遺失

三芝山區查獲違法使用山豬吊　動保處開罰1.5萬元

7童嘔吐發燒　台中知名幼兒園傳食物中毒停課7天

屏東玄武宮「遶境平安祭」千人集結　替代道路警幫腦補

石門水庫水位跌破3成！戰備水井、水塔持續整備

工人今彩539同號買3張中1200萬

老翁遛狗遭醉漢怒罵砍傷嫌犯遭逮又被回

白沙屯媽祖「衝台鐵賜福」　眾人感動驚呼

基隆拆除組長包庇按摩院　通風報信、違建不拆

更多熱門

相關新聞

桃園新任客家局長　前議員黃傅淑香接任

桃園新任客家局長　前議員黃傅淑香接任

桃園市長鄭文燦31日於市政會議，主持新任客家事務局長黃傅淑香就職宣誓表示，黃傅淑香是開南大學企業與創業管理學系學士，曾任2屆議員，也長期擔任客家社團理事長等職務，是一位非常認真的客家女性，展現客家人的硬頸與韌性，相信由黃傅局長擔任客家事務局長的職務，能將多樣豐富的客家事務推動得更好。

桃市議員爭取設置極限運動場館

桃市議員爭取設置極限運動場館

徵收未完成　議員動議機捷停工

徵收未完成　議員動議機捷停工

海岸污染！　黃傅淑香籲禁採牡犡

海岸污染！　黃傅淑香籲禁採牡犡

灌水肉事件　黃傅淑香：加強追查

灌水肉事件　黃傅淑香：加強追查

關鍵字：

2021桃園客家桐花祭黃傅淑香

讀者迴響

熱門新聞

小鬼父親傳欲出售「兒北投住家」

1歲兒偏愛阿嬤泡的奶！媽一喝「又濃又甜」嚇壞

何孟遠爆劈腿采子！　「雲」變情趣暗示

台中女高生失聯超過72小時　警方找到人

名字「丨丨」怎麼唸？身分證遭疑造假

神預言311　未來人：中國2062已消失

何孟遠爆「劈腿采子」首發聲！女友荳荳發文

徐睿知遭爆把工作人員當狗！10霸道行徑

沒改過名！「洪鮭魚」揭發騙局：9張都我P的

舒力基最快明生成恐達中颱！大雨襲變天

石門下雨了！翡管局：3個月後很夠用

快訊／金正賢向徐玄道歉：我很後悔！親自上門求原諒

小鬼黃鴻升北投屋傳將出售　親妹發文回應了

太魯閣號畫面裁切過　運安會證實：有人站軌道旁

采子「想被你撲」爆劈腿何孟遠！　閨蜜齊退追蹤力挺正宮荳荳

更多

最夯影音

更多
徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖

徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖
後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

徐睿知承認戀情：那是在打情罵俏！　發聲明..金正賢也不准她拍吻戲

徐睿知承認戀情：那是在打情罵俏！　發聲明..金正賢也不准她拍吻戲

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面