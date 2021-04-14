2021桃園總舖師辦桌賽　募集5對新人免費參加「婚禮圓夢計畫」

▲桃園總舖師辦桌賽，因疫情停辦一年，今年恢復舉辦。（圖／市府資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園閩南文化節繼首屆總舖師辦桌比賽獲得熱烈迴響後，市政府文化局14日宣布，今年將繼續為大家帶來最道地、最美味的辦桌料理，本次以「喜宴」為主題，於6月12日假竹圍漁港進行總決賽，總獎金高達30萬，誠摯邀請各路好手來較勁，看看誰是最強總舖師！

▲廣場辦熱鬧又澎湃。▼2021桃園總舖師辦桌賽。（圖／市府提供）

目前初賽報名已經熱烈展開，至5月17日截止，歡迎有興趣的總舖師帶領5位助手一起來報名，評審將針對各隊5道指定菜色(五福拼盤、魚躍龍門、佛跳牆、筍絲腿庫、古早味雞湯)、4道創意料理以及1道甜點之食材運用、創意特色及擺盤等項目進行評分，期待總舖師們大顯身手，激發創意巧思。

此外，配合今年喜宴主題，特別推出「婚禮圓夢計畫」募集5對新人，由主辦單位精心規劃一場精采難忘的中式婚禮。只要年滿18歲的民眾皆可報名參加，並免費提供入選的5對新人禮服、妝髮、飾品、婚攝及一桌八人的桌席。無論是即將步入婚姻的新人夫妻，或是已經共同攜手走過無數歲月銀髮夫婦，皆歡迎報名，一起接受眾人祝福並見證愛情。

欲參加總舖師辦桌比賽及婚禮圓夢計畫者，報名皆採電子或郵寄資料方式進行。

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