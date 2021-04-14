　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2021桃園總舖師辦桌賽　募集5對新人免費參加「婚禮圓夢計畫」

▲2021桃園總舖師辦桌賽

▲桃園總舖師辦桌賽，因疫情停辦一年，今年恢復舉辦。（圖／市府資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園閩南文化節繼首屆總舖師辦桌比賽獲得熱烈迴響後，市政府文化局14日宣布，今年將繼續為大家帶來最道地、最美味的辦桌料理，本次以「喜宴」為主題，於6月12日假竹圍漁港進行總決賽，總獎金高達30萬，誠摯邀請各路好手來較勁，看看誰是最強總舖師！

▲2021桃園總舖師辦桌賽

▲廣場辦熱鬧又澎湃。▼2021桃園總舖師辦桌賽。（圖／市府提供）▲2021桃園總舖師辦桌賽

目前初賽報名已經熱烈展開，至5月17日截止，歡迎有興趣的總舖師帶領5位助手一起來報名，評審將針對各隊5道指定菜色(五福拼盤、魚躍龍門、佛跳牆、筍絲腿庫、古早味雞湯)、4道創意料理以及1道甜點之食材運用、創意特色及擺盤等項目進行評分，期待總舖師們大顯身手，激發創意巧思。

此外，配合今年喜宴主題，特別推出「婚禮圓夢計畫」募集5對新人，由主辦單位精心規劃一場精采難忘的中式婚禮。只要年滿18歲的民眾皆可報名參加，並免費提供入選的5對新人禮服、妝髮、飾品、婚攝及一桌八人的桌席。無論是即將步入婚姻的新人夫妻，或是已經共同攜手走過無數歲月銀髮夫婦，皆歡迎報名，一起接受眾人祝福並見證愛情。

欲參加總舖師辦桌比賽及婚禮圓夢計畫者，報名皆採電子或郵寄資料方式進行。

▶旅行就帶「雅詩蘭黛5件組」5700元→1450元　拍出逆齡美照必備

ET快訊
何孟遠「2月就分手」遭打臉！　陳敬宣怒嗆：我每天看你們講電話
新北警「男男激戰」！28歲所長掰彎40歲人夫警員　妻抓姦看傻
嗆醫「老子錢還沒花完」！房產董事長拒絕住院　5天後猝死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

不用出國！　「世界音樂在A8－印尼的聲響交織」4／16起特展

2021桃園客家桐花祭4／24日登場　以「山的盛宴」為主題

出入請注意！　桃園市政府後棟大樓6月進行外牆修復工程

2021桃園總舖師辦桌賽　募集5對新人免費參加「婚禮圓夢計畫」

桃園93歲嬤散步跌草叢無法起身　警護送返家

「巧遇．在地校廉家」台東縣校園誠信宣導　前進部落校園

太魯閣事故台東救助專戶　700多萬善款將全用於傷者及罹難者家屬

台東關山警走入部落參與活動祭典　宣導「高齡者交通安全」

基隆「街道犬貓遺體專用箱」19日上線　讓牠體面走完最後一程

台南東區生產路管線汰換工程　提前於14日晚上7時陸續復水

徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

徐睿知承認戀情：那是在打情罵俏！　發聲明..金正賢也不准她拍吻戲

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

白沙屯媽祖「突衝進台鐵車站」 三進三出賜福！眾人感動歡呼

為了座位「怒撥占位物品」在地 男鬼打牆狂嗆：請問我犯什麼罪

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

網紅吳享宸13日入殮火化！　母見愛子帥臉...擁抱修復師致謝

小嫻沒回私訊被嗆「難怪妳不紅」!　高EQ笑解釋...金剛護愛：你來找我

不用出國！　「世界音樂在A8－印尼的聲響交織」4／16起特展

2021桃園客家桐花祭4／24日登場　以「山的盛宴」為主題

出入請注意！　桃園市政府後棟大樓6月進行外牆修復工程

2021桃園總舖師辦桌賽　募集5對新人免費參加「婚禮圓夢計畫」

桃園93歲嬤散步跌草叢無法起身　警護送返家

「巧遇．在地校廉家」台東縣校園誠信宣導　前進部落校園

太魯閣事故台東救助專戶　700多萬善款將全用於傷者及罹難者家屬

台東關山警走入部落參與活動祭典　宣導「高齡者交通安全」

基隆「街道犬貓遺體專用箱」19日上線　讓牠體面走完最後一程

台南東區生產路管線汰換工程　提前於14日晚上7時陸續復水

布雷克11K無四死完封勝！統一3比0富邦奪3連勝獨居龍頭

財政部聯五大電信商　電信帳單發票綁定手機條碼載具

陶德訪團在台行程看這裡　將與蔡英文、蘇貞昌、跨黨派立委會晤

控美團訪台未安排在野黨　江啟臣批：民進黨外交部「小鼻子小眼睛」

獨／江啟臣指控在野黨見不到美方　陶德訪團15日與跨黨派立委會晤

小孩玩到全身髒也沒關係！　蔡詩芸曝「歐美風育兒」：需要的不是保護

新竹人看過來！新豐15村、湖口、竹北下周一「停水11小時」

台股動盪就是轉機！　分析師指「大個股」拉回時仍可買進

馬丁揭8年異國婚變主因！　網一看「跟福原愛類似」痛批：敗壞風氣

6搶1外隊7天隔離加泡泡 　蔡其昌：若有人確診還要辦嗎？

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

地方熱門新聞

搬家也找到！白沙屯媽大轉彎4度登門

白沙屯媽大迴轉駐駕BMW　董事長淚

「女神」相聚在雲林？　西螺福興宮︰樂觀其成三媽會

「竹科X」第1棟大樓最快年底動工

水圳旁飄鈔票老農急撿！原來是港人玩漂漂河遺失

三芝山區查獲違法使用山豬吊　動保處開罰1.5萬元

7童嘔吐發燒　台中知名幼兒園傳食物中毒停課7天

屏東玄武宮「遶境平安祭」千人集結　替代道路警幫腦補

石門水庫水位跌破3成！戰備水井、水塔持續整備

工人今彩539同號買3張中1200萬

老翁遛狗遭醉漢怒罵砍傷嫌犯遭逮又被回

白沙屯媽祖「衝台鐵賜福」　眾人感動驚呼

基隆拆除組長包庇按摩院　通風報信、違建不拆

更多熱門

相關新聞

台61線「喜宴大圓桌」地獄10連發！31秒驚悚片曝光

台61線「喜宴大圓桌」地獄10連發！31秒驚悚片曝光

一名網友上周回老家掃墓，不料回程走「台61線」西濱快速公路時，目擊前方貨車上辦桌用的大圓桌不斷翻落，就像射巨型飛盤一樣，隨時有被砸中的危險，驚悚片讓眾人看傻眼，也引來警方關注。

他打破迷思「菜尾才是精華」！老饕狂點頭

他打破迷思「菜尾才是精華」！老饕狂點頭

封肉是辦桌菜王者？網戰：南北有差

封肉是辦桌菜王者？網戰：南北有差

南部流水席狂菜色只要8千！網羨：餓了

南部流水席狂菜色只要8千！網羨：餓了

王品「丰禾台式小館」2人就可吃辦桌菜

王品「丰禾台式小館」2人就可吃辦桌菜

關鍵字：

2021桃園總舖師辦桌婚禮圓夢

讀者迴響

熱門新聞

小鬼父親傳欲出售「兒北投住家」

1歲兒偏愛阿嬤泡的奶！媽一喝「又濃又甜」嚇壞

何孟遠爆劈腿采子！　「雲」變情趣暗示

台中女高生失聯超過72小時　警方找到人

名字「丨丨」怎麼唸？身分證遭疑造假

神預言311　未來人：中國2062已消失

何孟遠爆「劈腿采子」首發聲！女友荳荳發文

徐睿知遭爆把工作人員當狗！10霸道行徑

沒改過名！「洪鮭魚」揭發騙局：9張都我P的

舒力基最快明生成恐達中颱！大雨襲變天

石門下雨了！翡管局：3個月後很夠用

快訊／金正賢向徐玄道歉：我很後悔！親自上門求原諒

小鬼黃鴻升北投屋傳將出售　親妹發文回應了

太魯閣號畫面裁切過　運安會證實：有人站軌道旁

采子「想被你撲」爆劈腿何孟遠！　閨蜜齊退追蹤力挺正宮荳荳

更多

最夯影音

更多
徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖

徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖
後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

徐睿知承認戀情：那是在打情罵俏！　發聲明..金正賢也不准她拍吻戲

徐睿知承認戀情：那是在打情罵俏！　發聲明..金正賢也不准她拍吻戲

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面