龍蝦鮑魚「一桌8000」！他曬南部辦桌狂菜色　網羨慕：餓了

▲網友曬出南部流水席超豪華菜色，一整桌滿滿海鮮只要8000元。（圖／翻攝自爆廢公社二館）



實習記者陳妙津／綜合報導

流水席是台灣宴客特有文化，便宜好吃的辦桌料理往往會在網路上激起討論。一名網友近日在網路上PO照分享，在南部吃流水席的菜單和菜色，只見內含龍蝦、魚翅、鮑魚、干貝等超豪華海鮮，連甜點也有2道，全部一桌只要8000元，讓他忍不住直呼「南部流水席真他X的便宜」，網友看了也讚嘆不已「好想吃！」

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▲和風柳橙干貝尺寸驚人。（圖／翻攝自爆廢公社二館）



原PO在臉書社團「爆廢公社二館」上表示，自己到南部吃流水席，菜色澎湃到讓他直呼超高CP值，只見菜單上洋洋灑灑寫出9道大菜，其中不乏鮑魚、魚翅等生猛海鮮，還另有1道水果及2道甜品，一整桌只要8000元，而且每道菜都大分量又美味，「每一道都好吃，食材新鮮鮮甜，我對海鮮很挑的」。

▲造型浮誇的鮑魚米糕拼盤。（圖／翻攝自爆廢公社二館）



除了菜單外，原PO還在留言區貼出多張食物本體照，證明所言非虛，只見和風柳橙干貝被放在螺旋轉台上，每顆都至少有半個手掌大小，而鮑魚米糕拼盤則以小馬車當造型擺盤，一顆顆分量十足的鮑魚滿到快炸出盤子，左下角的米糕也佈滿蝦米、香菇，分量驚人。此外辦桌常見的冰淇淋也不缺席，一人一份保麗龍小盒隨取，讓網友羨慕喊太豐盛。

超狂菜單和料理PO出後，許多網友紛紛留言，「南部都真材實料，吃過南部人辦桌真的難忘」、「便宜又大碗，吃完還能包回家」、「這樣的菜色我看中部以上都要萬元起跳⋯⋯」、「在雲林吃真的一桌吃不完」、「水果盤、蛋糕、冰淇淋，甜的也太多了吧」。