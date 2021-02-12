辦桌剩菜不衛生？他曬照喊「菜尾才是精華」　老饕狂點頭喊讚

▲原PO分享流水席的菜尾餐 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者施怡妏／綜合報導

不少人到餐廳吃辦桌時，遇到吃不完的菜都會選擇「打包」，不希望浪費食物，但有一名從事辦桌的網友打破大家的迷思指出，如果宴客食物沒吃完，有時候工作人員太忙，只能靠吃「菜尾」填飽肚子，若遇到來乞討的街友，或是撿回收的辛苦人，也都會分給他們，「秉持著能不浪費就不浪費原則」。

該名網友在臉書「爆廢公社二館」發文，大家都認為辦桌的工作人員會弄一桌來吃，但事實並非如此，常常忙碌到沒時間吃飯，只能靠吃菜尾填飽肚子，「如果宴客主人家不留，我們一樣也是給來討的街友們，或是一些撿回收阿桑跟阿伯」。

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不少人都嫌棄吃菜尾很不衛生，而且很噁心，但他卻表示，「秉持著能不浪費就不浪費原則，我們都很感恩惜福的」，還PO出自己在吃菜尾的照片跟菜色，有時吃飯，有時吃麵，有青菜也有肉，菜色很多種，整碗看起來五顏六色，營養很均衡。

▲原PO秉持不浪費的精神，能吃就是福。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

貼文一出後，引起許多網友熱議，「小時候村莊有人辦桌的話，主人都會把客人吃剩的菜尾集中，然後是一桶一桶讓有需要的人自取，常常是供不應求，一點都不浪費」、「如果我結婚我也不要辦餐廳，絕對要請外燴辦桌的來，這才是真材實料」。

還有不少老饕指出，「菜尾超好吃，現在我一直在找道地賣菜尾的」、「菜尾好吃，還有人專門賣菜尾賺錢咧」、「菜尾湯來一碗白飯，多麼美味你知道嗎」、「菜尾最讚了，內行的才懂吃」。但受到疫影響，也有人擔心這容易傳染病毒，「有關於到衛生問題口水噴濺尤其是現在疫情或者你根本不知道誰有啥疾病，當然食物是珍惜好」。