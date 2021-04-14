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桃園93歲嬤散步跌草叢無法起身　警護送返家

▲桃園市大園區高齡93歲于姓婦人13日外出散步，途中不慎跌倒在路旁草叢中無法起身，員警巡邏經過趕緊攙扶並護送返家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市大園區高齡93歲于姓婦人13日外出散步，途中不慎跌倒在路旁草叢中無法起身，員警巡邏經過趕緊攙扶並護送返家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園區高齡93歲的于姓婦人，13日傍晚獨自外出散步，途中卻不慎跌倒路旁草叢無法起身，員警巡邏發現後立即協助攙扶，詢問住家地址卻無法回答，後來從其身上發現有防走失項鍊確認姓名住址後，護送其安全返家，家屬對員警熱心助人感謝再三。

大園警分局潮音派出所警員陳信誠、施佑承，13日傍晚巡邏經過大園區自立二街路段時，發現于姓婦人倒臥路旁草叢裡，身旁有個助行器卻無力起身，嘴中不斷以微弱聲音呼救，2名員警見狀停車攙扶起身。

▲桃園市大園區高齡93歲于姓婦人13日外出散步卻不慎跌倒，員警攙扶護送返家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市大園區高齡93歲于姓婦人13日外出散步卻不慎跌倒，員警攙扶護送返家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警詢問于婦年籍資料與住址時，于婦卻答非所問且聽力不佳，員警在其頸部發現掛著一條防走失項鍊，上面刻有姓名與出生日期，員警隨即以戶役政系統查出身分，發現就住在附近民宅，立即通知家人護送返家。

于婦家人看見員警護送其返家，一時間不清楚發生什麼事，員警告知跌坐在路上草叢後才恍然大悟，連忙向員警道謝。家人指出，老媽媽平時會出門散步運動，但卻是第一次發生跌倒路旁情事，還好員警及時提供協助，讓母親得以順利脫困返家，未來會多注意母親狀況。

►「即日起，我退出老化黨。」

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