桃園市消防員菜鳥勇奪三項健美冠軍　晉身職業健美選手

▲桃園市消防局第一救護大隊大湳分隊隊員陳睿均今年參加「2021 WNBF台灣自然健美國際邀請公開賽」，勇奪全場總冠軍等三項第一名。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

「享受站在舞台上的感覺！」桃園市消防局第一救災救護大隊大湳分隊消防員陳睿均本月4日參加「2021 WNBF台灣自然健美國際邀請公開賽」，勇奪「男子171公分以下量級冠軍」、「WNBF男子健體全場總冠軍」與「WNBF職業賽男子健體亞軍」，還晉身「WNBF職業卡」成為全台僅十餘人擁有的職業卡，陳睿均表示，在兼顧訓練與消防工作上，能在許多優秀健美好手中達成目標，他會持續努力下去。

今年27歲的陳睿均，6年前從龍華科大電機系畢業時，選擇最辛苦的替代役，在服役期間接觸到重量訓練，從此愛上這種持續突破自我的感覺，也漸漸練出興趣，去年考上消防員特考班分發到桃園消防局第一救護大隊大湳分隊，同年8月9日首次參加「2020年總統盃健身健美錦標賽」一舉奪下171至174公分級的「男子新秀形體組」冠軍與「男子形體組」（社會組）亞軍，尤其打敗近九成身兼健身教練的眾多選手，更是難能可貴。

▲桃園市消防局第一救護大隊大湳分隊隊員陳睿均今年參加「2021 WNBF台灣自然健美國際邀請公開賽」上展現力與美。（圖／記者沈繼昌翻攝）

本月4日參加「2021 WNBF台灣自然健美國際邀請公開賽」，這是個嚴格執行測謊與藥檢成立的世界自然健美協會（WNBF）舉辦的年度職業賽事，陳睿均一舉拿下「男子171公分以下量級冠軍」、「WNBF男子健體全場總冠軍」與「WNBF職業賽男子健體亞軍」，也晉身全台僅十餘人擁有的「WNBF職業卡」，成為鎂光燈下的焦點人物。



陳睿均指出，第一次比賽後，發現自己很熱愛站在舞台上的感覺，也很享受站在舞台上與眾多健美好手比賽的感覺，第二次參加IFBB elite PRO獲得分組亞軍，第三次就是參加今年的WNBF國際邀請公開賽，雖然比賽準備與訓練過程很艱辛，但最終獲得評審青睞拿到全場總冠軍與職業卡，感覺自己真的很幸運，更感謝一路上支持他的家人。

▲桃園市消防局第一救護大隊大湳分隊隊員陳睿均參加「2021 WNBF台灣自然健美國際邀請公開賽」，與眾多健美好手同場較勁。（圖／記者沈繼昌翻攝）

陳睿均分析，比賽前最煎熬的就是「堅持不懈」，當別人享受美食當下，他只能拿起電子磅秤備餐，別人在休假玩樂時，他拒絕好友邀約、犧牲陪伴家人時間努力抓時間訓練，訓練時期幾度因疲累很想放棄，但後來因喜歡站在舞台上享受比賽過程，同時會看些健身偶像影片以激勵自己，把訓練當成自我挑戰，始終堅持才能享受最後的成果。

陳睿均以工作為例，經常會有整夜緊急救護或救災等勤務導致沒時間睡覺，但隔天休假一樣會到健身房報到，並訓練至少3小時，回家後幾乎倒頭就睡，每次想放棄時，老婆就會鼓勵他再接再厲，不要因一時挫折放棄追尋的目標，他都會想辦法去克服，「有時候我們還沒成功，不是我們不夠努力，是我們努力不夠久」，以此自我勉勵。

▲桃園市消防局第一救護大隊大湳分隊隊員陳睿均今年參加「2021 WNBF台灣自然健美國際邀請公開賽」，最後勇奪全場總冠軍等獎項。（圖／記者沈繼昌翻攝）

陳睿均加入大湳分隊後，很感謝消防局重視戰術體能訓練，教育訓練科除了設定肌力目標，也很關心外勤同仁訓練狀況，消防局為外勤單位採購齊全健身器材，在如此優勢條件下，上班時可利用個人備勤時間加緊腳步完成每日訓練量，儘管分隊勤務繁重，常常是訓練到一半就因救災救護必需中斷，結束勤務後返隊即使身體累得要命，但還是會提醒自己要完成今日的訓練量，現在回想就是「犧牲享受，享受犧牲」的概念。



陳睿均強調，比賽從預賽到最後的決賽，大會宣布全場總冠軍是他，眼眶立即泛紅，覺得一切都都太不可思議，也很享受當下站在舞台上的感覺，健美這條路很漫長且需持之以恆，未來希望站友們與他一起努力與堅持，成功會越來越靠近我們。

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