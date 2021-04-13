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快訊／找到了！台中女高中生失聯超過72小時　警方桃園租屋處尋獲

▲▼ 。（圖／翻攝當事人臉書）

▲警方在桃園一處租屋處發現劉女。（圖／翻攝當事人臉書）

記者白珈陽／台中報導

台中市一名17歲劉姓女高中生上週六（10日）到學校上課，於中午外出用餐後即失聯，至今已超過72小時，劉父相當擔心，除了報警處理，也在臉書上發布尋人啟事。

台中市第五警分局透過手機定位，以及監視器畫面，追尋到劉女與一名男子洪男搭乘火車到桃園站，第五警分局警員立即帶著劉女父母一起到桃園，會同桃園警方，於桃園一處租屋處找到劉女，租屋處內還有洪男與另一名女子，幸劉女平安無事，劉女父母相當感謝警方協助。

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