嗆醫「老子錢還沒花完」！房產董事長拒絕住院...5天後猝死

▲大陸一名董事長被要求住院，結果竟嗆「錢還沒花完」，5天後就不幸離世。（圖／翻攝自星洲網）

記者閔文昱／綜合報導

大陸一名房產經紀公司的董事長游偉日前進醫院檢查時，被醫生診斷疑似有「心肌缺血」的症狀，要求必須馬上住院不然可能會有猝死的風險，想不到他竟不聽醫生的勸告，還在社群平台發文吐槽「錢還沒花完」因此拒絕住院，結果事隔5天後真的就猝死身亡了。

▲游偉簽屬「拒絕住院」書。（圖／翻攝自新浪財經）

綜合陸媒報導，游偉是湖南株州一家房產經紀公司的董事長，他日前因胸口疼痛而到醫院就醫，結果診斷報告顯示有「竇性心律、T波異常（可能是前側壁心肌缺血）」、「異常心電圖 」等症狀，被醫生要求立即住院，想不到他竟拒絕簽署住院的文件，還留下字句「錢還沒花完，事還沒做完，女兒還小，老婆還年輕，老天爺不收的」，認為自己不會輕易離世。

▲游偉發文調侃，認為醫院是在「嚇唬」他。（圖／翻攝自新浪財經）

除此之外，游偉還認為，醫生要求住院的建議是在「嚇唬他」，在社群媒體表示「24年第一次主動進醫院檢查，結果一進醫院就被要求住院，說不住院隨時猝死，還要我簽拒絕住院聲明。我廈門大學畢業的（音同嚇大）」，隔天又發了一篇貼文表示「天道有輪迴蒼天饒過誰」，結果4天後就被公司證實不幸離開人世。

▲游偉最後貼文表示「天道有輪迴蒼天饒過誰」。（圖／翻攝自新浪財經）

一名游偉的友人透露，其實他並非完全沒有住院，而是到了另一間醫院住了2天，發文時只是在「調侃」，自己並沒有意識到這麼嚴重，結果之後因太過勞累才會導致病情惡化。目前游偉的的公司已針對此事件召開了多個相關會議，不過詳細內容則不願對外透露。

►超熱賣「DIOR超惹火絲絨唇露」，特價839元