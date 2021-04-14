400元打槍音檔流出！傳播妹「覺得被下降頭」　經紀：正常了再聯絡

▲明白和經紀公司各執一詞。（圖／翻攝自臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

台北一名傳播妹「明白」日前因被丟400元打槍，當場與客人、公司爆發爭執，還翻桌狂砸現場物品；後來，經紀還原整起事件經過，並反駁她「客要留」的說詞，最後也苦口婆心地說「大家都正常，想扶妳，但妳不改，還越來越偏......，希望下次再聯絡能看到以前的妳，掰掰。」

針對KTV翻桌事件，傳播妹「明白」昨在臉書喊冤，公司、客人都有問題，當下氣不過才會把酒水都掃掉，砸壞電視機。而不少網友看完，紛紛獻上鼓勵與安慰；沒想到，後來又有一段錄音檔流出，打臉她的說法。

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一名疑似經紀的女子表示，在得知客人打槍傳播妹後，有致電請她離開，但她卻堅持「客人不能打槍我」、「我為什麼要走？我要留」，然後自己還回報「客改留」。

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▲明白透露，光是電視就賠了1萬3000元。（圖／翻攝自爆廢1公社）

對於錄音檔內容，明白強烈反駁，直呼「我是跟客人說，已經坐下不能打槍，那時已經坐5分鐘，之後公司才打來說請我離開，我怎麼可能跟公司這樣講話，我是跟公司說，我再試著問問看，真的不行我馬上離開，後來客人真的有改留」、「我不知道是誰在傳這個錄音，我也不想管，這家公司很快名聲就會臭掉了」。

而經紀也再度反擊，「如果妳真對，小姐絕對會幫小姐，不可能不會，傳播這種東西就是這樣，我不想跟妳在那凹，等妳哪天清醒，真正走上正常軌道，我們再聯絡。大家都正常，也想扶妳，但妳不改，還越來越偏，妳覺得別人下妳降頭也好，覺得大家都在針對妳也好，隨便妳，我最後再跟妳說一句，少喝點，剩下的我不說了，也不用給我看，希望下次再聯絡時，能看到以前的妳。」