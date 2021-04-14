好心借他住竟燒了房子！思覺失調男「縱火後懂跑」法官不給減刑

▲善心的林男出借一間儲藏室給陳男住，反而養老鼠咬布袋，讓整間房都燒光了。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一名善心的林姓男子，見無家可歸的陳男可憐，好心將儲藏室提供給他居住，沒想到陳男卻將林男的物品私自丟棄，引發林男質問。陳男恩將仇報，將瓦斯桶搬進儲藏室，以死相逼，未料反將屋子燒燬。新竹法官依放火燒燬住宅罪判陳男1年3月。

據判決，陳男原本為無家可歸的遊民，林男見他可憐，心生不捨，好心把儲藏室提供給陳男居住。之後陳男未經林同意，直接將林男的物品丟棄，引起林的質問。

▲陳男抱著瓦斯桶以死相逼，事後辯稱沒放火，只是想自殺。



陳男不滿遭質問，抱著瓦斯桶進儲物室打算開瓦斯自殺，沒想到反而引起火災，陳男見火勢四竄後隨即逃離現場，直到鄰居看到火煙撥打119救火，火勢才被撲滅，但房子已經被燒的面目全非。善心的林男痛恨陳男恩將仇報，氣得對他提出告訴。

陳男否認犯行，還辯稱自己只是想自殺，沒有放火。案經新竹縣消防局鑑定，研判起火原因為人為縱火可能性較大；證人也表示，自己先是聽到爆炸聲，直到聞到燒焦味才出門查看，幾分鐘後就看到陳男騎車離開，還喃喃自語「全部人都在針對他，全部燒掉、全部燒掉！」陳男則繼續否認，表示那些話都是靈體附身，不是自己的本意。

▲▼儲藏室被燒的面目全非，看不出原本的樣子。

法官調查，陳男曾於10年前因重傷罪遭判刑7年6月，而此次縱火雖經醫院鑑定罹患「思覺失調症」，但觀陳男在縱火後還知道要逃跑，因此認定陳男在案發時的辨識行為違法能力並無顯著減低，無法適用減刑，因此依放火燒燬住宅罪判刑1年3月。

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