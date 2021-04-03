街頭飄汽油味居民驚　提桶男亂倒水溝抓到了！真相大家都猜錯

▲一名清潔公司員工將環境藥劑倒入水溝，不料卻遭居民誤以為是倒汽油。（圖／記者吳世龍翻攝）



記者吳世龍／高雄報導

高雄市一名男子2日下午，跑到苓雅區林泉街將不明液體倒入水溝，附近居民聞到濃濃的刺鼻味，以為有人亂倒汽油疑似要縱火，驚嚇之餘，立刻報警處理。警方受理報案後在3日下午，總於找到這名男子，查出他原來是清潔公司的員工，因受雇某店家在附近消毒，只是將除蟲的藥劑倒入水溝內，用來防止孳生孑孓，根本就是誤會一場。

據了解，2日下午3點30分左右，位在苓雅區林泉街的居民就聞到濃濃的刺鼻味，以為是汽油味，擔心害怕會引起火警，立刻報警處理。警方調閱監視器畫面發現，原來是一名男子手提著1桶20公升裝的油桶，將不明液體往水溝裡倒。讓到場查看的警員及現場居民，全都誤以為汽油味道，隨後趕緊請來環保局人員用清水沖洗稀釋，並追查亂倒不明液體的男子身分及動機。

高雄市警苓雅分局3日下午擴大調閱附近監視畫面，總算找到這名男子停車在林泉街附近，從畫面上發現黃姓男子，而他只是清潔公司員工，也證實倒入水溝內的不明液體絕非汽油。



經警方了解，其實黃姓男子是受雇林泉街某店家前來消毒，為了要防治水溝孳生孑孓，使用合法環境用藥油劑「攔孑網」薄膜阻孓液劑倒入水溝，不料藥劑揮發氣體產生刺鼻味道，才會被居民誤以為是「汽油味」。

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