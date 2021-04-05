邀13親友來家中卻「鎖門縱火」　福州女「騙已打119」搭小黃先溜

▲汪翠翠企圖燒死13名親友，幸好警消及時到場，眾人驚險脫困。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

福建省福州市34歲女子汪翠翠兩年前邀請13名親友來家中聚餐，默默在房間放了一把火，之後藉口外出，並在離去時反鎖了大門，企圖燒死所有人。雖然親友後來在警消的救援下安全脫困，但汪翠翠仍被判有期徒刑10年，據陸媒報導，她是因為婚後生活不幸福，心理扭曲才決定犯罪。

根據《光明網》報導，汪翠翠住在福州市倉山區，結婚後與丈夫關係一直很緊張，為一點家庭瑣事都能大吵一架，丈夫覺得妻子太不可理喻，無事生非，對她的感情也在爭吵中逐漸淡去，日積月累的矛盾糾紛，最後丈夫提出了離婚。

汪翠翠認為會演變成這樣的局面，都是老天爺對她的不公，一直感嘆自己的命不好，生活不順，婚姻不幸。

2019年8月22日，汪翠翠在福州鼓樓區租了一間公寓，這是她可怕計劃的第一步，然後她開始編造各種理由，打電話給自己的親戚朋友，邀請大家過來吃飯，不過有一些關係不太親密的朋友和同學，對於汪翠翠的意外邀請，因為不知道她的用意婉言謝絕，最終只有13人答應過來聚餐。

8月26日，那些答應汪翠翠邀請的親朋好友，按照約定陸續來到汪翠翠的新家，他們看到公寓的大門是開著的就走了進來，然而，屋內並沒有看到汪翠翠。

其實汪翠翠此刻正在主臥室內佈置作案現場，她把垃圾桶移動到床邊，並在垃圾桶內放了很多碎紙，並在做完這一切後才出來與大家寒暄，晚上7點左右，現場來了13個人，汪翠翠覺得時機差不多了，開始實施計劃的下一步。

汪翠翠走進主臥室，點燃垃圾桶裡的碎紙後，關上房門，找了個藉口出門，偷偷將公寓門外面的防盜門反鎖，並迅速離開了現場。垃圾桶裡的碎紙很快就點燃了床上的被單，火勢迅速蔓延開來，濃煙也從門縫裡鑽出，終於有人發現了不對勁，踹開臥室門試圖滅火，可是火勢太大，根本沒有效果。

汪翠翠在樓下看到公寓冒起的煙，假裝用手機撥通房間裡一名親友手機，告訴對方安心等待不要慌張，還謊稱自己已經報警，也打了119，很快就有消防人員過來。

接著汪翠翠打電話叫一個認識的貨車司機過來，準備要逃走，但是對方表示現在走不開，還要一會兒才能過來，汪翠翠只好攔了一輛計程車先離去。

雖然汪翠翠根本沒報警，但警方與消防員還是接到了附近民眾的報案，迅速趕到現場，破門救出13名被困者，並順利將大火撲滅。

由於汪翠翠的行為相當可疑，很快就遭到調查，當地法院3月審理此案，依故意殺人罪判汪翠翠10年有期徒刑。雖然汪翠翠曾不服提起上訴，並表示自己患有嚴重焦慮障礙症，行為不受思想控制，且也未造成人員傷亡，但法院最終仍駁回上訴，維持原判。