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暗夜縱火中和公寓9死　辯稱不懂中文華僑李國輝更二審仍判死

▲▼中和出租公寓縱火案兇手李國輝。（圖／記者吳銘峯攝）

▲中和出租公寓縱火案兇手李國輝，更二審再遭判死刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市中和區2017年11月發生出租公寓縱火案件，奪走9條性命，震驚社會。檢警事後逮捕緬甸華僑李國輝，李男一二審均遭判死刑，案經撤銷發回，原本都以中文應訊的李國輝，突然在更審期間說自己聽不懂中文，先前偵審過程的自白筆錄全都有問題，請求法院重新調查。更一審於31日宣判，李國輝仍遭判死刑，可上訴。

新北市中和區興南路一處出租公寓，2017年11月晚間遭人縱火，造成9死慘劇。檢警單位調查後，逮捕緬甸華僑李國輝（53歲）。李男自稱遭受友人在臉書群組中以「藍牙播放聲音」方式罷凌、嘲笑，在本案發生前，他就曾有2次縱火行為。而他為了逃避幻聽多次搬家，最後以每月2500元遷入胡姓友人在中和之租屋處。

但他又以聽到聲音為由，在2度警告出租處的蘇姓男子後，於2017年11月22日以寶特瓶盛裝的預藏汽油縱火報復，造成包括胡姓友人在內共9名房客慘死火窟，李男犯案後隨即變裝，但仍被檢警循線逮捕，並依殺人罪嫌提起公訴。法院審理時，李男多次宣稱：「對於那些因我而死的人，非常抱歉！我不怕死，法官怎麼判都可以！」一二審、更一審法院均將他判處死刑。

案經上訴最高法院，但最高法院審理後，認為更一審審理時，對於「傳聞證據」的調查並未詳盡，另外也認為李男曾有前案，並在2018年3月定讞，當時已經犯下本案，依法應該列入量刑事由，因此撤銷發回高院更二審。

更二審審理時，李國輝仍辯稱沒有殺人犯意，說自己當時購買的汽油遭偷工減料，不純，應該不會造成這麼多人死亡。更二審法院不採信，全案於14日宣判，仍將他判處死刑，褫奪公權終身。可上訴。

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