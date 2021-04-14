台中西裝大哥「左手插口袋」射氣球！成績一曝…跪了：4輪48顆全中

▲原PO在台中的射氣球攤上被路人大哥驚呆。（圖／翻攝自路上觀察學院）

網搜小組／鄺郁庭報導

高手真的在民間！一位男網友日前在《路上觀察學院》貼出一張照片，透露他在台中某一個射氣球的攤位遇到神人，「台中阿北的姿勢一看就是老江湖！」只見照片中的西裝大哥單手拿著BB槍，一手插口袋地在射氣球，不僅架勢100分，原PO還在留言處曝光成績，「4輪，48顆單手全中……」讓網友都跪了。

原PO貼出照片，這位光頭大哥戴著眼鏡、口罩，身穿一整套黑色西裝，還把外套袖子捲到手肘上的位置。不過外型並不是重點，只見大哥右手舉起BB槍，左手插在口袋裡，光是姿勢就讓原PO直笑「一看就是老江湖！」

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貼文一出，就有不少人覺得大哥一定只是在耍帥，不以為然地表示，「結果他中了幾顆」、「姿勢那麼帥的都不太會打中」、「耍帥而已，上次玩旁邊一個也單手的，打轉盤6顆只中2顆。」看到這種留言，原PO馬上給出大哥的成績「4輪，48顆單手全中」，也就是大哥玩了4次，全部的氣球都打中，「他還單手插口袋……」

▲大哥用單手插口袋的狀態全中4次。（圖／翻攝自路上觀察學院）

男網友說，他自己玩了6次，雖然滿靶2次，但4次都差1顆氣球沒打破，「我還雙手！」並透露大哥的反應，「阿北打完看我打，我打完的時候，阿北看著我搖了搖頭……我懷疑他在心裡罵我菜鳥。」

看到貼文和照片後，其他網友紛紛笑噴，「阿伯：不用準備子彈，我自己有」、「台中人夜市打氣球，槍都是自己帶去的」、「不是夜市背景我還以為是什麼電影的宣傳照勒」、「原來是到夜市練槍啊」、「這背影，顯然是個有故事的男人」、「不愧是台中」、「慶紀之都，人人槍枝熟練度S。」