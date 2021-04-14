8.6億財產歸國有　救總聲請停止執行...律師：又不是拿政府的錢

▲國民黨遭黨產會追徵8.6億，救總委任律師葉慶元表示一切都是依法取得補助。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

黨產會去年9月認中國國民黨附隨組織「中華救助總會」（救總）財產為不當黨產，並凍結現有財產新台幣13億元，黨產會於3月23日要求救總在30天內將不當取得財產8億餘元應移轉國有。救總不符服日前向台北高等行政法院聲請停止執行，委任律師葉慶元庭上表示，「為何要繳回國庫？又不是政府拿錢給我們。」

救總律師團指出，救總是早年由前總統蔣中正號召400餘名各界賢達人士共同發起的民間社團，並非國民黨附隨組織，團體當時目標是「大陸災胞救助工作」、「海外災胞救助工作」等，近年目標則是以新住民及關懷原住民學子、以及持續援助泰北僑胞。

救總委任律師表示，截至2018年，救總累積公益支出為新台幣101億元，政府補助金額57億元，影劇附券15億元，合計僅有72億元，其實入不敷出，也都是靠救總向各界募款及自籌，才能完成各項人道援助與社會公益；並指出原處分有太多程序及實體上的違法，對於依法取得補助，「為何要繳回國庫，又不是政府拿錢給我們。」

對此黨產訴訟人則表示，應駁回聲請，從2017年到2019年財報顯示，救總年經費約4千萬，救總短期流動資產上有4億元可運作關懷活動達10年；救總卻不斷強調關懷活動卻將被終止，假如本案訴訟救總勝訴，到時候不動產移轉登記就可以，而動產部分上有3.6億基金，只要理事會同意就能做使用，至於動產上的損害約6100萬元也並非鉅額，是屬金錢上損害，亦可回復。

庭後救總委任律師葉慶元表示，黨產會沒有經正當法律程序，就要追徵資產，法院應迅為准予停止執行。法官郭淑珍諭知全案候核辦。

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