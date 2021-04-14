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博鰲2021年會無台灣團　國台辦：兩岸經貿合作有很多渠道

▲▼博鰲亞洲論壇2019年年會3月26日至29日在海南博鰲舉行，大陸國務院總理李克強28日將出席主旨演講。2019博鰲亞洲論壇。（圖／記者陳政錄攝）

▲由於往年台灣都會有工商界組團參會，博鰲亞洲論壇年會，也成為兩岸進行經貿高層級交流的重要平台之一。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

博鰲亞洲論壇2021年年會將於將於4月18日到21日於海南舉行，但受疫情影響，將首次無台灣工商代表團出席。大陸國台辦發言人馬曉光14日對此強調，兩岸經濟合作發展有很多渠道、很多方式，不會僅因為這次論壇沒有台灣方面的代表團參加就會受到影響。

據了解，「博鰲亞洲論壇2021年年會」是後疫情時期，中國大陸首個重要的主場外交活動，目前已確認有愛爾蘭、義大利、芬蘭、斯洛維尼亞、哥斯大黎加、菲律賓、日本、紐西蘭、巴基斯坦、俄羅斯、新加坡、泰國等多國前總統、前總理、前首相，以及十多個國家的高級官員將參會。

▲▼博鰲亞洲論壇2019年年會28日下午召開兩岸企業家圓桌會議。蕭萬長,張志軍,裴金佳,宣建生,賴正鎰（圖／記者陳政錄攝）

▲博鰲亞洲論壇2019年年會期間，曾召開兩岸企業家圓桌會議。前總統蕭萬長、大陸國台辦主任劉結一和兩岸工商界代表出席與會。（圖／記者陳政錄攝）

企業界方面，還有如蘋果執行長庫克、特斯拉CEO馬斯克、日本豐田汽車公司會長內山田竹志、格力電器總裁董明珠、英特爾執行長格辛格等，和多國學者、宗教代表與會。

往年，前副總統蕭萬長均以兩岸共同市場基金會名義，從台灣率工商團體代表參加，會見大陸國家領導人、進行兩岸企業家圓桌會議，但今年受疫情影響，基金會最後決定不率團赴陸。

就今年博鰲年會的兩岸元素，馬曉光表示，台灣方面出席的嘉賓較以往減少，這並不妨礙兩岸工商界利用這個平台獲取訊息，展開交流。從年會公佈的現有議題看，包括了雙循環、金融開放、碳中和、數字經濟，還有可持續發展等，這會為深化兩岸經濟發展，台商台企來大陸發展，提供很多機遇和空間。

馬曉光認為，兩岸經濟合作發展有很多渠道、很多方式，不會僅因為這次論壇沒有台灣方面的代表團參加就會受到影響。他說，隨著大陸推動高質量發展，隨著兩岸同胞交流往來的不斷深入，兩岸的經濟合作也會越走越深、越走越實、越走越好。

博鰲亞洲論壇與一帶一路峰會、中國國際進口博覽會等，同為大陸重要的主場外交活動，除2017年由時任大陸國務院副總理張高麗出席外，自2012年起，均由大陸國家主席習近平、大陸國務院總理李克強「一、二把手」輪流出席年會。

恰逢論壇成立20周年，博鰲亞洲論壇秘書長李保東3月30日再介紹本屆年會的發布會上表示，這將是今年世界上首個以線下會議為主的大型國際會議，規模約2000人，屆時線上和線下均有大陸領導人出席，領導人將出席大會開幕式，並參加中美企業家座談會等一系列重要活動。但至今大陸方面並未揭露，出席的大陸領導人是習近平還是李克強。

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