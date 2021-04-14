陸媒問「台灣缺水」因軍購？　國台辦：你的評論非常正確

▲寶山水庫水量吃緊。（圖／記者林振民攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國台辦14日舉行例行記者會，一名陸媒記者提問，台灣遭遇56年最大缺水，是因民進黨當局將大量資金投入軍購，削弱了水利基礎設施的建設。對此，國台辦發言人馬曉光回應，「我覺得你的評論就非常正確。」

該名記者的完整問題為「台灣正在遭遇56年來最大的缺水問題，有學者指出，民進黨當局將大量資金、資源投入軍購，削弱了經濟建設、水利等基礎設施建設，請問對此有何評論？」

對此，馬曉光回應，「我覺得你的評論就非常正確。是與非、對與錯，台灣同胞能逐步感受到。」

▼國台辦發言人馬曉光。（圖／記者陳政錄攝）



國台辦上月31日的例行記者會就曾對台灣的缺水情況發表意見，發言人朱鳳蓮當時表示，「我們向台灣民眾表達關心和慰問，希望旱情盡快緩解，也希望有關方面切實採取措施抗旱救災，保障台灣民眾的生產生活。」

朱鳳蓮提到，與福建一水之隔的金門，雖然也面臨同樣旱情，但受益於2018年8月建成的兩岸供水工程，金門鄉親的生活用水有了充足保障，從2018年8月5日至2021年3月28日，目前福建向金門持續、穩定、優質供水累計1219.12萬噸。

朱鳳蓮指出，今年元旦以來，針對台灣和金馬地區持續乾旱的情況，以及應金門水廠提出春季增加供水的要求，福建向金門日均供水由1.4萬噸提高到1.71萬噸，累計供水148.9萬噸，「金門鄉親再也不為用水困難而苦惱。」

朱鳳蓮強調，兩岸關係好，台灣才會好，台灣民眾的福祉才會更好，「希望兩岸同胞共同努力，排除障礙，不斷增進利益福祉。」

▼永和山水庫即將見底。（圖／記者林振民攝）

