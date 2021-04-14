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竹縣女議員鄭昱芸涉貪收押！2助理把薪水「回饋」鄭母...甚至倒貼

▲新竹縣民代涉貪遭搜索　鄭姓議員遭聲請羈押獲准。（圖／翻攝新竹縣政府網站）
▲新竹縣議員鄭昱芸因涉及詐領助理費，昨日遭到檢調搜索，今日已遭聲請羈押獲准。（圖／翻攝新竹縣政府網站）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣議員鄭昱芸因遭檢舉，涉及於2019年詐領助理費，遭到地檢署持搜索票搜索，檢察官問訊後，認其嫌疑重大，已向新竹地院聲請羈押獲准。

新竹地檢署偵於2020年底接獲新竹縣鄭姓議員涉貪情資，隨即指派檢察官偵辦，於2021年4月13日指揮法務部調查局、新竹縣調查站，持新竹地院核發搜索票執行搜索，並傳喚鄭姓議員與相關證人到案。

檢察官訊問後，認鄭姓議員涉犯貪污治罪條例之利用職務上機會詐取財物等嫌疑重大，且有串證之虞，向新竹地院聲請羈押禁見獲准，全案現仍由檢察官偵辦釐清。

1978年出生的鄭昱芸為無黨籍新竹縣議員，她於2014年初現政壇，當選芎林鄉代表，2018年轉戰新竹縣芎林選區議員選舉獲當選，此次疑因2019年助理費遭多人舉報被搜索，不過鄭昱芸否認有詐領助理費情事。

據了解，鄭於2019年聘用2名助理，皆任職半年不等，2名助理分別收取陸續約10萬元左右的助理薪資，再於數日後不約而同將薪水領出，交給鄭昱芸的媽媽做為回饋金，前後共繳回約5萬元、12萬元不等的金額，其中1人甚至繳回比薪資所領的金額更高，2名助理因故與鄭發生糾紛，因而舉報。
 

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