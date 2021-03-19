快訊／高市議長曾麗燕200萬交保首發聲！　涉詐助理費10年妹聲押

▲高雄市議長曾麗燕交保 。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市議長曾麗燕被踢爆涉嫌詐領助理費，檢調18日指揮警調到她辦公室、住所、服務處查扣請領款項等相關物證，並將她帶回約談，昨晚移送地檢複訊後以200萬交保。對此，曾麗燕也發出聲明，表示「從事民代問政與服務近15年期間，全心付出，恪盡職守，絕無將公費納為私囊己用之故意，至盼藉由司法調查，釐清真相。」

▲曾麗燕去年7月當選上高雄市議長。（資料圖／ETtoday記者攝）

高雄地檢署檢肅黑金組劉穎芳主任檢察官、許育銓檢察官指揮法務部調查局南部地區機動工作站、法務部廉政署南部地區調查組偵辦高雄市議會議長曾麗燕及其胞妹曾麗鴻涉嫌詐領助理補助費案件，於18日上午，由檢察官范家振、謝昀哲帶隊分持法院核發的搜索票，至被告等位在高雄市服務處、辦公處所及住居所共15處執行搜索，並傳喚高市議長曾麗燕、胞妹及助理等被告9人與證人6人到案說明。

經檢察官訊問後，認議長曾麗燕、胞妹曾麗鴻均涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款及刑法第214條等罪之犯罪嫌疑重大，其中胞妹曾麗鴻因有湮滅證據及勾串共犯之虞，且有羈押之必要性，向法院聲請羈押禁見。而曾麗燕檢察官訊問後，當庭諭知以200萬元交保，其餘被告涉嫌偽造文書罪嫌，則分別請回或以5、10萬元交保候傳。

經查，曾麗燕自99年12月25日起擔任改制直轄市後第一屆高雄市議會議員迄今，妹妹長期依曾麗燕指示辦理提領、保管及發放公費助理薪資事宜，其2人涉嫌於曾麗燕任期內，多次利用遴聘公費助理的機會，以虛報人頭助理名單或低薪高報助理薪資之方式，向高雄市議會不實申請助理補助費，足生損害於高雄市議會對於補助議員助理費用管理之正確性。目前初估不法金額至少達300多萬元，至於實際金額仍在清查中。

對此，高雄市議長曾麗燕也透過高雄市議會群組發出聲明：「麗燕因個人關係造成社會影響，深感歉意，並對各界關心，致上謝忱。從事民代問政與服務近15年期間，為爭取市民福祉及城市進步，麗燕全心付出，恪盡職守，絕無將公費納為私囊己用之故意，至盼藉由司法調查，釐清真相。」

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