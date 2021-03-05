議員曾煥嘉涉「詐領助理費128萬」！新北檢今偵結依法起訴

▲新北市議員曾煥嘉 。（圖／翻攝市議會官網）

記者陳雕文、莊智勝／新北報導

國民黨籍新北市議員曾煥嘉涉嫌詐領助理費，金額高達128萬1727元；新北地檢署今（5日）偵結，依《貪污治罪條例》「利用職務上之機會詐取財物」、以及《刑法》「公務員登載不實」罪嫌對曾提起公訴。

檢方調查，現年55歲的曾煥嘉曾任新北市議會第1、2屆議員，也是現任第3屆議員，但曾卻遭踢爆，自2013年起即利用職務之便詐領助理費。檢方指出，曾煥嘉明知蔣男、徐男並未實際從事議員助理工作，而是在其所經營、未立案之水族館任職，但曾卻指示2人提供帳戶及身分證影本擔任「公費助理人頭」，並向新北市議會申請公費助理費，詐得補助款共計40萬5227元。

此外，曾煥嘉明知林姓助理已因車禍無法再勝任，且曾也明知林姓助理已改往曾煥嘉父親之工地擔任雜物工作，但卻未變更助理名冊，持續支領助理補助費用，金額高達87萬6500元；共計2013年起至今，曾煥嘉透過類似手法共詐得助理費達128萬1727元。

新北檢統計，曾煥嘉犯罪所得128萬餘元，業經全數繳交，請法院依法宣告沒收或於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；同時曾煥嘉也遭依《貪污治罪條例》、《刑法》等罪嫌提起公訴，另蔣男、徐男、及林姓助理等3人，同樣涉犯「公務員登載不實」罪嫌，一併提起公訴。