300萬海神女主人身分曝！北聯堂口遭開3槍棄車逃...他舊愛也捲入

▲北聯幫2名成員在10日對著堂口開3槍後逃逸，警方追查犯案車輛登記車主。（圖／民眾提供）

記者黃宥寧、邱中岳／台北報導

北投發生馬祖文化協會遭2名惡煞狂開3槍後，開著要價3百多萬的瑪莎拉蒂跑車逃逸，警方發現涉案的2人均為北聯幫分子，而該協會就是北聯幫聚集處所，警方懷疑是「網內互打」，警方目前除了追查開槍的2名嫌犯之外，也通知車主到案說明。

警方調查，涉案的2人為北聯幫綽號楊玖、大郭2名成員，在10日上午10時許，跑到北投區中央北路「台北市馬祖文化協會」，楊朝窗內怒開2槍，另外大郭則是對空鳴槍，2人開完槍後開著價值3百萬的瑪莎拉蒂跑車離開。

最後警方獲報追查，發現該文化協會是北聯幫的聚集處所，不排除是網內互打所引起，但是楊、郭2人犯案後將車子丟棄在一處鐵皮屋，但2人已經逃逸無蹤，警方目前正全力追查2嫌下落。

警方也查出，瑪莎拉蒂轎車登記在大郭的林姓前妻名下，據悉平時都是由大郭在使用，林姓前妻根本都沒有使用。警方也將通知林姓前妻到案說明。

據了解，綽號楊玖的男子屬於北聯幫分子，平時參加幫內聚會都蠻正常的，也沒聽說與幫內有任何糾紛，不排除是吸食毒品後精神狀況不穩定亂開槍，目前警方仍持續追查緝捕，要釐清幕後真正原因。

下午茶派對必備

北聯幫堂口遭開3槍！2槍手警局旁囂張秀火力 棄海神落跑疑內鬨

