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北聯堂口遭開3槍疑「網內互打」　雙煞棄3百萬海神原因曝

▲▼ 北投。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北投媽祖文化協會遭2名惡煞狂開3槍後，隨即棄車逃逸。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧、邱中岳／台北報導

北投發生媽祖文化協會遭2名惡煞狂開3槍後，開著要價3百多萬的瑪莎拉蒂跑車逃逸，警方發現涉案的2人均為北聯幫分子，而該協會就是北聯幫會所，警方懷疑是「網內互打」，據悉是成員不被重量級大哥重用，才導致槍擊事件。

警方調查，涉案的2人為北聯幫楊嫌、郭嫌2名成員，10日上午10時許，跑到北投區中央北路「台北市媽祖文化協會」，楊朝窗內怒開2槍，另外郭嫌則是對空鳴槍，2人開完槍後開著價值378萬起跳的瑪莎拉蒂跑車離開。

據悉郭嫌駕駛的瑪莎拉蒂轎車登記在他林姓前妻名下，平時都是由郭嫌在開，林姓前妻沒有使用；警方一度通知林姓前妻到取回該車卻遭拒絕，14日也由郭嫌母親領回。

▼ 郭嫌駕駛要價378萬起的瑪莎拉蒂犯案後，一度想將車還給前妻遭拒，只好棄車逃逸。（圖／民眾提供）

▲▼ 北聯幫開槍。（圖／民眾提供）

警方獲報追查，發現該文化協會是北聯幫的聚集處所，不排除是「網內互打」所引起，楊、郭2人犯案後本來想將車子開回去還前妻卻遭拒絕，只好棄車逃逸，警方尋獲時為了採證，將車拖回警局。

楊嫌原本為北聯幫內1名重量級大哥的左右手，因表現傑出迅速被拔擢成為幫內中生代大哥，但2年前因與重量級大哥發生嫌隙爭執，導致不被大哥重用，可能因此心生不滿才朝北聯幫會所開2槍洩憤。

警方表示，楊嫌不排除是因為吸食毒品後，精神狀況不穩定又壓抑的情況，才會對著協會開槍，由於目前楊的手機已經關機，警方也持續追人，釐清幕後真正原因。

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