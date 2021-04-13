吸引外國專業人士來台大鬆綁　3年取得永久居留、租稅減免延長5年

▲美國人口。（圖／達志影像／美聯社）



記者陳家祥／台北報導

行政院昨召開立法協調會報，針對國發會擬具的《外國專業人才延攬及僱用法》部分條文修正草案進行討論，預計在15日行政院會通過，包含放寬工作條件、鬆綁永久居留規定等；其中，外國特定專業人才取得永久居留的年限，將從5年縮短至3年，同時取消納入健保需6個月等待期的規定，並將租稅減免延長至5年。

行政院12日召開立法協調會報，由副院長沈榮津、國發會主委龔明鑫、勞動部長許銘春與民進黨團幹部與黨籍立委，討論草案攬才專法修法。

政院官員表示，攬才專法主要是針對外國白領，這次修法幅度雖大，但已進入全文修正階段，有機會在15日院會討論，這也是少子化政策的一環。

在修法方向部分，政院官員說，主要有三個方向。第一，鬆綁永居規定，預計縮短國際優秀人才取得永居年限，如外國特定專業人才的部分擬從5年縮短至3年，以及外籍學生若在台灣攻讀碩博士，若是畢業後留台，就學時間將可折抵、縮減取得永居年限1至2年。

第二，為了吸引國外優秀的青年學生來台工作，此次修法也放寬，若是「世界500大學校」畢業的應屆畢業生，即便沒有工作經驗，只要願意直接來台灣，就可免去需工作2年的要件。

另外，也優化生活保障，外國特定專業及高級專業人才，若屬於雇主或自營業主，免除其本人及依親親屬納入健保6個月等待期規定；外國特定專業人才的租稅減免，也由3年延長至5年等。