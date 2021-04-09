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台鐵組織改革　政院定調「企業化」研擬最適合營運模式

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY6，和仁車站停放事故列車車廂。（圖／記者黃國霖攝）

▲太魯閣號出軌意外釀50死，各界疾呼台鐵須改革。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳家祥／台北報導

太魯閣號出軌意外造成50死，為近70年最嚴重軌道意外，掀起台鐵改革的聲浪，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌也都宣示，要對台鐵組織和整體進行改革，回應外界的期盼。針對台鐵下階段改革進程，行政院9日表示，台鐵組織改革轉型方向，組織改造的重點在「企業化」及有效永續的經營，僅以「公司化」一詞來簡易概括，易生走向民營化的誤解。

行政院發言人羅秉成9日表示，蘇院長認為，凡是能建立長治久安的典章制度，再怎麼艱難也要面對挑戰，勇於興革。台鐵改革勢在必行，也早已啟動進行，雖然過去兩年多以來，已完成了許多與鐵路安全有關的具體項目，但改革的工程要加速、加大、加深，才能符合人民的期待。

針對台鐵下一階段的改革進程，羅秉成表示，蘇院長8日於行政院會中表示，他會跟處理防治非洲豬瘟和疫情的決心一樣，緊盯著每一個環節，加速並落實改革的目標。

至於外界關注所謂的「台鐵公司化」，羅秉成說，涉及台鐵的組織轉型與體質改造等深層結構問題，本就納入台鐵企業化的長期改革項目中，但因其影響深遠、茲事體大，所以在策略上要先完善行車安全使民眾安心（調整組織功能以提升安全管理），再而改善財務使員工安定（解決財務虧損增進效能），最後台鐵的營運模式才有更多的選項空間。

但羅秉成強調，台鐵組織改造的重點在「企業化及有效永續的經營」，若僅以「公司化」一詞來簡易概括，易生走向民營化的誤解。

台鐵因負擔臺灣最大的運輸能量，而且配合政策服務偏鄉、人口稀少區域，有其歷史包袱與政策負擔，在決擇台鐵的組織轉型的方向前，先要能提升其安全及效能，並兼顧台鐵員工權益和負擔公平性，研擬出最適的營運模式。

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