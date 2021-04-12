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SWAG最會賺錢女優收入曝！暗黑版吳佩慈現身：只出場約會沒做S

記者張君豪／台北報導

號稱亞洲最大的成人影音網站SWAG日前被刑事局查封，刑事局12日約談有SWAG收入最高女優「暗黑版吳佩慈」之稱，藝名Funnyg的陳姓女優，警方查出他月收入高達38萬元新台幣，還曾擔任知名歌手謝和弦MV女主角，刑事局電偵大隊12日下午約談陳女到案，陳女坦承拍攝影片，但否認有私接性交易情事。

▲SWAG女神脫光「趴謝和弦身上」。（圖／翻攝自謝和弦臉書）

▲遭約談的SWAG女優曾大尺度趴謝和弦身上引發話題。（圖／翻攝自謝和弦臉書）

▲SWAG女優有暗黑版吳佩慈稱號的陳姓女子12日下午到刑事局電偵大隊接受警方約談。（圖／記者張君豪翻攝）

▲SWAG女優有暗黑版吳佩慈稱號的陳姓女子12日下午到刑事局電偵大隊接受警方約談。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局調查，34歲的陳女接拍超過50部情色影片，網友必須購買虛擬鑽石才能收看，另外該平台建立打賞制度，網友可打賞超過40萬顆鑽石便可約見面餐敘，但陳女到案坦承這是公司營利制度，除了見面、餐敘外並未從事性交易營利。

▲SWAG女優有暗黑版吳佩慈稱號的陳姓女子12日下午到刑事局電偵大隊接受警方約談。（圖／記者張君豪翻攝）

▲SWAG女優有暗黑版吳佩慈稱號的陳姓女子12日下午到刑事局電偵大隊接受警方約談。（圖／記者張君豪翻攝）

根據刑事局調查掌握，目前SWAG平台約有100多名女直播主，從去年11月起「暗黑坂吳佩慈」月收入高達38萬元，甚至有男網友認為花大錢打賞卻遭到女直播主事後相應不理，認為有詐騙之嫌，但警方認為多名女主播高收入可能和額外服務有關，甚至不排除涉及性交易故約談陳女，12日下午以證人身分約談，但陳女到案後說否認。

警方查出，SWAG是藝人黃立成在2016年8月申請成立公司，但從2018年轉手給劉姓負責人，網友註冊會員可花錢購買虛擬「鑽石」看片，虛擬鑽石換算比例約為1:15到30，刑事局1日搜索SWAG公司，並帶回劉姓負責人等35人進行調查，檢方訊後依妨害風化罪嫌裁定劉姓男子30萬元交保，刑事局則說，近期會陸續約談涉案拍片、參加飯局的SWAG女優到案說明。

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