巨乳女優「愛子」背景曝！火辣小會計兼拍SWAG…拍片2年月收破30萬

▲巨乳女優「愛子」今遭刑事局約談。（圖／翻攝SWAG）

記者張君豪、戴若涵／台北報導

號稱亞洲最大私密成人平台SWAG日前推出「捷運系列」影片，完美複製、打造捷運車廂超仿真佈景拍攝成人片；影片上線後不久，還迫使北捷緊急發聲明譴責。拍攝北捷啪啪啪系列「NTR露出OO誘惑乘客」的巨乳女優「Arielbb（愛子）」等相關人員13日遭刑事局約談。愛子坦言不知道會造成捷運公司的困擾，但也表示追求情慾拍片是很酷的一件事。

據了解，愛子平常在一般公司擔任會計，斜槓拍攝SWAG影片。她到案後坦承，自己就是捷運搭景內拍照的那張正妹，也有拍攝成人影片，但她認為追求情慾自主沒有犯罪，也不知道此舉會造成捷運公司困擾。

愛子拍片2年多，每月獲利30多萬，但她仍鍾情於白天的會計工作，堅稱自己只是業餘的AV女優，認為追求情慾拍片是很酷的事情。

▲愛子認為追求情慾拍片是一件很酷的事情。（圖／記者張君豪攝）

SWAG平台於今年1月份推出一系列以「捷運」為主題的成人影片，主打超仿真車廂佈景，不論是車廂內部構造、色調、坐椅顏色，甚至連把手、扶手都完美複製員警打造，就連窗外的廣告看板都原汁原味呈現，細膩的成度一度令人以為真的在北捷車廂內拍攝，畫面一曝光後立即引起網友熱烈討論。

由於當時「北捷啪啪啪」系列影片討論度太高，台北捷運還緊急發布澄清文，強調是業者在擬真佈景中拍攝，並非真的在北捷場地內進行，同時對業者行為予以強烈譴責，認為此手法恐會造成民眾誤解。但由於SWAG並未侵害到北捷LOGO、也未在公共場所中有妨害風化行為，因此當下並無罰則。