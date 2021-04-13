抖內20萬鑽石可出場！愛子不給碰…喊「男生腦袋有蟲」：肥宅不來電

▲▼SWAG巨乳女優「愛子」13日遭刑事局約談。（圖／記者張君豪攝，下同）

記者張君豪、戴若涵／台北報導

號稱亞洲最大私密成人平台SWAG日前推出「捷運系列」影片引發爭議！拍攝北捷啪啪啪系列「NTR露出OO誘惑乘客」的巨乳女優「Arielbb（愛子）」等相關人員，13日遭刑事局約談。愛子認為休假拍片並沒有錯，認為SWAG遭汙名化了。

愛子到案後坦承，自己就是捷運搭景內拍照的那張正妹，也有真槍實彈拍攝成人影片，但她認為追求情慾自主沒有犯罪，也不知道此舉會造成捷運公司困擾，強調自己是「業餘Swager」，追求情慾拍片是很酷的事情。

據了解，愛子的收入和同為SWAG女優的「暗黑吳佩慈」相比稍低一點，但拍片兩年多，平均月收入也有30多萬元。當時拍攝北捷啪啪啪系列的車廂是片方利用汐止的台鐵廢棄車廂改裝，搭建成捷運景觀後，一共有4名女優曾在上面拍片。

據悉，只要在SWAG抖內20萬顆鑽石(折合台幣約2萬元)就可讓愛子陪男伴出場，愛子表示，自己會陪男伴吃飯、逛街2小時左右，但她認為「男生腦袋有蟲」，加上會抖內她出場的客戶以「肥宅」居多，根本就不來電，所以不會讓男生碰她。

愛子強調，自己是個「很pure的swager」，是一名表演工作者，白天有正常工作，認為休假拍片並沒有什麼錯，也認為SWAG被汙名化了。

【更多新聞】

巨乳女優「愛子」背景曝！火辣小會計兼拍SWAG…拍片2年月收破30萬



SWAG「最會賺前2名」真實年齡曝！ 暗黑吳佩慈、愛子出場但不接S



過馬路遭賓士猛撞…北市婦人當場彈飛「無呼吸心跳」！搶救2hrs亡