晃到大轎班都頂不住！白沙屯媽要去哪答案揭曉　信徒：媽祖慈悲心

記者陳俊宏／綜合報導

苗栗拱天宮白沙屯媽祖起駕，12日「粉紅超跑」一度晃到連大轎班都頂不住，讓「香燈腳」紛紛好奇媽祖要去哪裡？後來答案揭曉，停駕台鐵清水火車站，讓信徒直呼「很少看媽祖駐駕停車站」、「白沙屯媽祖來給台鐵加持了」。而今天（13日）是遶境第二天，媽祖清晨5時起駕繼續南行。

▲▼「粉紅超跑」晃到連大轎班都頂不住。（圖／翻攝「白沙屯媽祖網路電視台」YouTube）



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白沙屯媽祖8天7夜徒步遶境前往雲林朝天宮，今年創新高，吸引10萬「香燈腳」隨行，12日隊伍行走超過35公里，來到台中市，途中停駕大甲區順天國小、清水朝興宮和清水紫雲巖等處。

而白沙屯媽祖12日下午近5時行經清水星海路、中正街口時突然停下，並大迴轉，接著停轎，粉紅超跑狂晃近2分鐘，連大轎班都頂不住了，還一度「換手」，讓香燈腳紛紛好奇媽祖到底要去哪？

▲▼粉紅超跑狂晃2分鐘，轎班人員一度換手。（圖／翻攝「白沙屯媽祖網路電視台」YouTube）



後來答案揭曉，白沙屯媽祖來到附近的清水火車站，停駕到下午5時。許多信徒直呼，「白沙屯媽祖來給台鐵加持了」、「媽祖是不是也感覺台鐵事情多，所以來幫忙渡化」、「真的是..媽祖婆很靈感，也能感應到這次台鐵重大事故，很少看媽祖駐駕停車站」、「媽祖出巡，到處體察民情，真正的慈悲心。」

白沙屯媽祖在11日深夜11時15分登轎，全場高喊「進喔」，並於40分起駕出發，預計16日到雲林北港，當天深夜刈火儀式後北返回鑾，19日回宮。

▼白沙屯媽祖停駕清水火車站。（圖／翻攝「白沙屯媽祖網路電視台」YouTube）

