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社會 社會焦點 保障人權

女直播主3點全露拍片！情色直播SWAG被抄「全面關閉」　5人遭逮

▲▼「橫綱凱咪」帶著女優到西門町舉牌，上面寫著「徵炮友」。（圖／翻攝爆廢公社二館）

▲SWAG女優曾到西門町舉牌，負責人劉姓夫婦以及總工程師在1日遭警方逮捕。（圖／翻攝爆廢公社二館）

記者邱中岳／台北報導

知名成人網站「SWAG」，找來多名男女拍攝A片，甚至變成性交易平台惹出不少爭議，刑事局在1日前往「SWAG」的2家公司搜索，最後帶回負責人等5人送辦。目前SWAG已被刑事局強制關閉中，等同宣告關台。

「SWAG」號稱亞洲最大成人平台，需要註冊帳號才可以進入，原本主打裸體直播的「裸播」，但是後來又演變成「女星」3點全露的表演，最後甚至找來「男優」配合。

在演出成人片後也捧紅不少「女優」，但也遭到警方注意，警方鎖定「SWAG」將網站架設在美國，但台灣的公司則是在北市松山區大樓，只要民眾「儲值」就可以觀賞。

▼swag被抄台全面關閉。（圖／翻攝自swag.us）

▲▼swag被抄台全面關閉。（圖／翻攝自swag.us）

許多民眾註冊後可以觀賞前幾秒，等民眾儲值購買「鑽石」，才可以用代幣付費收看，甚至還可以與女主播互動，警方不排除衍生「性交易」的問題，將影片翻拍，再透過通訊軟體外流。

警方共計帶回劉姓夫婦、員工共計35人，事後將劉姓夫婦以及2名員工、加拿大籍工程師依照妨害風化罪嫌送辦。

「SWAG」的女直播主甚至還在西門町舉「徵炮友」牌子，遭警方帶回後送辦，刑事局報請地檢署指揮，鎖定34歲的劉姓夫婦涉嫌為2家公司負責人，在1日上午前往5處搜索。

檢警表示，「SWAG」也推出「捷運系列」，利用台鐵的廢棄車廂改裝，最後打造成「捷運場景」拍片，結束後將車廂歸還。

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