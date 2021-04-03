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SWAG被抄！　AV達人看破台灣法官見解：對情色這一塊在放寬

▲▼SWAG被抄。（圖／翻攝playno1）

▲SWAG網站被抄。（圖／翻攝playno1）

文／一劍浣春秋授權提供

一個晚上手機訊息響不停，我想，大家都蠻關心SWAG被抄的：

身為他們長期合作的夥伴，看著業務上聯絡的朋友一下子成了社會新聞的主角，心裡沒有些感觸是騙人的；看到新聞的當下我也馬上發了簡訊問候，他們的感覺也很苦澀，只能互相打氣希望撐過去⋯

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那，SWAG被抄意味著什麼？未來又何去何從？

走過魔鏡號風波、看到女優公開徵炮友、目睹他們搞出北捷攝影棚，還有鏡週刊報導直播主公開性交易⋯坦白說每一次上新聞我都蠻擔心他們的，最後也終於被抄ー但和我想的不一樣，我一直以為會害他們出事的導火線是有女優的家人在民意代表陪同下指控SWAG「害我女兒」，結果是在立委質詢後警察動手：

接下來會怎樣？新聞報導，警方是以妨害風化罪嫌送辦並且把網站關閉，起訴可能免不了，就看法官怎麼判ー其實從SWAG之前的風波就知道台灣法官對情色這一塊的看法在放寬，妨害風化嚴格來說也不是什麼十惡不赦的重罪，罰則網路上都查得到，重點只在未來SWAG還能不能開放？

假如不能呢？

我個人覺得看片是一種需求，SWAG再起不能的話還是有其他平台存在，女優要轉進Only Fans也不是什麼難事；另外，或許有些朋友對SWAG的女優有意見或不滿他們的品質，但我覺得這些年來這平台已經實驗出很多商業模式並且證明會有顧客上門，那是抄完台就禁得掉的嗎？

不，我覺得不會，只是不知道會在什麼平台用什麼形式繼續出現，畢竟民智已開，各平台在台灣的或是由對岸出資的如雨後春筍般成立，真的就像醬爆一樣殺了一個我還有千千萬萬的我，所以我比較擔心的是過去合作伙伴的生計會不會受影響，畢竟大家都是有家要養，要說難過，昨天台鐵的事情對我才是重擊⋯

也許你會覺得我很跳Tone，但藉著這機會還是希望生者康復亡者安息，希望不要再發生這麼可怕的事了。

 
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