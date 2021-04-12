大海很有塑　長榮中學師生用愛關懷海洋

▲台南市長榮中學師生，舉辦國二導師一同前往安平觀夕平台淨灘，為地球盡一份心力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長榮中學於辦理國二英文、社會跨領域課程-海洋關懷淨灘活動，由莊舒萍老師帶領英文科發起，在國中部主任呂宗霖支持協助下，帶領國二導師一同前往安平觀夕平台淨灘。

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英文老師表示，孩子們既然在課本中學到海洋汙染的嚴重性，就更應該帶領孩子實際行動關懷我們的地球，否則一切只是紙上談兵。真正的素養，是要融合所學，解決生活中的問題。

很多孩子表示，這是他們第一次參加淨灘活動，他們發現人類對大自然的破壞是如此嚴重。透過淨灘行動紀錄表可以發現，大多數垃圾為菸蒂、煙火殘骸、免洗餐具、塑膠瓶蓋、塑膠品等，甚至也有針筒。他們覺得這是非常有意義的事，之後如有機會，哪怕只是小小的行動，都會想再為地球盡一份心力。

長榮中學老師也非常用心準備了英文和社會科講義，讓孩子們認識更多單字和更加了解安平的聚落生態和產業！孩子們必需事前先做分組討論，結合資訊能力，安排行進路線尋訪劍獅等重要地標和品嘗美食，事後將他們的感受和照片紀錄，用海報呈現，成為他們難忘的學習歷程。

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