　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

教育部統計62名師生傷亡！　啟動「一對一關懷」輔導機制

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY4 第五節車廂拖出。（圖／記者楊詩益攝）

▲408次太魯閣號第五節車廂拖出。（圖／記者楊詩益攝）

記者許展溢／台北報導

台鐵408次太魯閣號列車撞工程車嚴重車禍，釀成50人死亡202人受傷，教育部今（5日）指出，截至下午5點，統計共62名師生傷亡，其中有15名師生死亡，已請事件個案學生的學校啟動關懷輔導機制，視學生需要提供相關協助。

教育部說明，62名師生傷亡，6名教師、3名職員、53名學生。其中，有15名師生死亡，2名教師（均為外籍教師）、1名職員、12名學生（其中1位學生亦是現役軍人）。另有47名師生受傷，4名教師、2名職員、41名學生。現已有2名教師、2名職員、33名學生（1名大陸籍及1名日本籍）出院，4名學生未就醫；另尚有2名教師及5名學生住院中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教育部指出，大專校院的部分，事件個案學生的學校都已知悉，教育部透過四區大專校院輔導工作協調諮詢中心聯繫提醒區內學校，請學校主動啟動關懷輔導。高中以下學校，國教署則掌握名單，請學校主動啟動心理諮商輔導，並與相關地方政府學生輔諮中心保持聯繫；國教署所設學生輔諮中心，後續亦協助提供諮商輔導，也通知高中以下學生較多的台北市、新北市及桃園市主管同仁知悉，將主動啟動心理諮商。

▲▼教育部。（圖／記者崔至雲攝）

▲教育部啟動「一對一關懷」專責人員輔導。（圖／記者崔至雲攝）

教育部規劃「一對一關懷」專責人員，針對受影響學生（含受傷及罹難學生）提供必要心理輔導，並涵蓋慰問金、團體平安保險理賠及其他需要協助事項等，由學校輔導室（或學生輔導中心）指派1位專責人員進行個案管理，連結必要的資源。非屬學校附設之獨立幼兒園，亦請園方指派1位專責人員給予關懷與協助。

至於急難慰問金發放進度，教育部表示，國教署依教育部學產基金設置急難慰問金實施要點規定，針對傷亡學生以專人致送方式發放慰問金，發放標準：死亡5萬元、重傷（含加護病房）2萬元、受傷1萬元。急難慰問金目前計發放學生65萬元（死亡11位，每位5萬元，計55萬元；住院5位，每位2萬元，計10萬元），持續連繫家屬辦理發放事宜。

ET快訊
獨／25歲女流「臭酸花生醬」…崩潰喊：男友床上狂嘔！醫一聞皺
奪命瞬間！警察聊天步槍突掉落　低頭秒被「子彈穿眼」爆頭亡
他逃命爬上山坡被當成義祥工人　氣炸拿車票問警察：該怎麼告

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中女網紅徵「西屯救火隊」！直接拉外送男上樓　下秒合照網瘋了

第2屆老塘湖之美寫生比賽　100位小朋友參加親子同樂

第一個跳火車！成功高中弟憶「險喪命瞬間」嚇傻：腳插玻璃也沒痛覺

太魯閣出軌存在「5大疑點」　全跟李義祥有關

國1湖口北向路段時速不到30公里　國5車流逐漸紓解中

旅館公會發文力挺林佳龍！質疑：違停車禍是不是也要部長下台？

無常在瞬間！太魯閣號出軌釀50死　各方關懷匯聚花蓮見大愛

教育部統計62名師生傷亡！　啟動「一對一關懷」輔導機制

殯儀館成立關懷服務站！　慈濟提供警消心理關懷+按摩針灸服務

獨／「就在上面看一下！」羽絨衣男慘被誤認李義祥同夥　親吐目的

利路修一聽「很遺憾」火速變臉笑開！　排名揭曉...下秒結局反轉了

乘客還原現場目睹站票旅客拋飛！　一家三口車廂「跨過屍體」求救

女獸醫罹難！母淚崩「我女兒没了」　網貼愛犬等看診背影：等不到妳回來

潘瑋柏出道20周年..LISA：那時我4歲！　李榮浩看楊丞琳《不良笑花》害羞笑了XD

BMW阿婆灣逆向超車「連撞3台」　重機騎士遭撞飛倒地...傷重不治

網紅「韓德凱文森」補票搭太魯閣 失聯前對話曝...家屬奔花蓮驗

女被提醒付錢與公車司機爆口角　脫口罩喊：中華民國照你規則走？

羅時豐合體瑋哥前後晃動狂嘶吼XD　龍山寺前跳空幹舞..噴泉激情四射

張柏芝「凸肚之謎」遭疑懷孕　女星曝超狂食量..她笑了：楊丞琳也是

李義祥包鐵路工程釀50死　鄰居喊冤：他很老實不是壞人

台中女網紅徵「西屯救火隊」！直接拉外送男上樓　下秒合照網瘋了

第2屆老塘湖之美寫生比賽　100位小朋友參加親子同樂

第一個跳火車！成功高中弟憶「險喪命瞬間」嚇傻：腳插玻璃也沒痛覺

太魯閣出軌存在「5大疑點」　全跟李義祥有關

國1湖口北向路段時速不到30公里　國5車流逐漸紓解中

旅館公會發文力挺林佳龍！質疑：違停車禍是不是也要部長下台？

無常在瞬間！太魯閣號出軌釀50死　各方關懷匯聚花蓮見大愛

教育部統計62名師生傷亡！　啟動「一對一關懷」輔導機制

殯儀館成立關懷服務站！　慈濟提供警消心理關懷+按摩針灸服務

獨／「就在上面看一下！」羽絨衣男慘被誤認李義祥同夥　親吐目的

G-SHOCK霸氣黑錶閃螢光綠　DW也跨進潮流運動界

蔣少宏開轟包辦全隊得分　龍2比1力退兄弟止4連敗

台中女網紅徵「西屯救火隊」！直接拉外送男上樓　下秒合照網瘋了

戎祥走8年了　賴芊合嘆：再也找不到像他一樣的男人

富邦勇士雙洋將壓陣　領航猿主場10分惜敗

BL劇=印鈔機！《只因我們天生一對》觀看破6.1億…網算出天價分潤

奧運假唱被講13年！「最美童星」圓潤近況曝光…網傻眼：長歪了

太魯閣+普悠瑪脫軌68人喪生　黃子哲轟：蔡英文沒把台鐵改革放心上

國師級名嘴不捨林佳龍「含淚救災」　痛批反對黨：情緒化批判

蔣少宏首轟要回領先、布里悍一把抱住　龍7局2比1兄弟

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

生活熱門新聞

短T男急變裝衝下坡？　真相大逆轉

網紅曬捐款150萬　他揪1疑點打臉

被誤認李義祥同夥！他傻眼：我也是乘客　曬車票打臉

「生命最後仍努力煞車！」太魯閣號乘客還原現場

強逼冷氣團回冬！今晚最冷剩11°C

關心其他乘客　羽絨衣男慘被誤認

正妹記者採訪「政大公審」PTT爆紅　本人回應了

第一個跳火車！成功高中弟憶「險喪命瞬間」

火車最危險位置曝！　「潰縮區」死傷最嚴重

太魯閣事故前7分鐘關鍵畫面曝　疑車門沒關

急移除車廂！工人「沒戴安全帽」直接上

有工人目擊！撞擊瞬間他們在？

李義祥疑似有同夥　台鐵要監造查

網紅造假捐款單！再爆假冒星宇空服員

更多熱門

相關新聞

太魯閣號輕傷陸生回憶事發瞬間：列車煞了8節車廂的距離才停下來

太魯閣號輕傷陸生回憶事發瞬間：列車煞了8節車廂的距離才停下來

台鐵408次太魯閣號列車2日發生重大意外事故，造成重大傷亡。列車裡一名陸生欲前往台東找同學，出發前由於他只買到站票，便待在車尾的1號車廂，也因此躲過一劫。這名陸生今（5）日接受陸媒採訪，回憶起事發情況仍心有餘悸。他表示，列車急煞時，他被另外兩人猛地往背後的椅子壓過去，至於下顎的出血，已經記不得是什麼原因造成的。

LIVE／李義祥稱1人巡工地「疑似有同夥」！台鐵最新說明

LIVE／李義祥稱1人巡工地「疑似有同夥」！台鐵最新說明

網紅曬捐款150萬　他揪1疑點打臉

網紅曬捐款150萬　他揪1疑點打臉

罹難助理司機是男高音　合唱團將唱這首歌送他

罹難助理司機是男高音　合唱團將唱這首歌送他

土木技師列台鐵五大疏失！害命主因曝

土木技師列台鐵五大疏失！害命主因曝

關鍵字：

台鐵408次太魯閣號列車工程車教育部國教署師生大專校院高中以下一對一關懷

讀者迴響

熱門新聞

即／網紅確定為第49名太魯閣號罹難者

短T男急變裝衝下坡？　真相大逆轉

即／事發「李義祥就在山坡上」關鍵照片曝光！

網紅曬捐款150萬　他揪1疑點打臉

歐洲遇粉絲用韓文打招呼　王嘉爾回應韓網氣炸

被誤認李義祥同夥！他傻眼：我也是乘客　曬車票打臉

陰謀論瘋傳！網指李義祥站邊坡：在現場看戲

Lulu「PO捐款資訊」網掀戰罵：不相信政府！

《尹食堂2》遭批造假！韓國GAY被翻成長得帥

甜美護理師遭家暴　陽光警輔導竟爬上床挨告

獨／李義祥一人巡工地？5張照片戳破真相

網紅補票搭死亡列車！失聯前對話曝光

搭太魯閣罹難！蔡哲珊父批：台鐵太爛了

太魯閣車禍倖存者對話紀錄曝：看到工人邊笑邊聊

「每周4次」成炮友　甜美護理師另有男人！陽光警崩潰

更多

最夯影音

更多
利路修一聽「很遺憾」火速變臉笑開！　排名揭曉...下秒結局反轉了

利路修一聽「很遺憾」火速變臉笑開！　排名揭曉...下秒結局反轉了
乘客還原現場目睹站票旅客拋飛！　一家三口車廂「跨過屍體」求救

乘客還原現場目睹站票旅客拋飛！　一家三口車廂「跨過屍體」求救

女獸醫罹難！母淚崩「我女兒没了」　網貼愛犬等看診背影：等不到妳回來

女獸醫罹難！母淚崩「我女兒没了」　網貼愛犬等看診背影：等不到妳回來

潘瑋柏出道20周年..LISA：那時我4歲！　李榮浩看楊丞琳《不良笑花》害羞笑了XD

潘瑋柏出道20周年..LISA：那時我4歲！　李榮浩看楊丞琳《不良笑花》害羞笑了XD

BMW阿婆灣逆向超車「連撞3台」　重機騎士遭撞飛倒地...傷重不治

BMW阿婆灣逆向超車「連撞3台」　重機騎士遭撞飛倒地...傷重不治

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面