教育部統計62名師生傷亡！　啟動「一對一關懷」輔導機制

▲408次太魯閣號第五節車廂拖出。（圖／記者楊詩益攝）



記者許展溢／台北報導

台鐵408次太魯閣號列車撞工程車嚴重車禍，釀成50人死亡202人受傷，教育部今（5日）指出，截至下午5點，統計共62名師生傷亡，其中有15名師生死亡，已請事件個案學生的學校啟動關懷輔導機制，視學生需要提供相關協助。

教育部說明，62名師生傷亡，6名教師、3名職員、53名學生。其中，有15名師生死亡，2名教師（均為外籍教師）、1名職員、12名學生（其中1位學生亦是現役軍人）。另有47名師生受傷，4名教師、2名職員、41名學生。現已有2名教師、2名職員、33名學生（1名大陸籍及1名日本籍）出院，4名學生未就醫；另尚有2名教師及5名學生住院中。

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教育部指出，大專校院的部分，事件個案學生的學校都已知悉，教育部透過四區大專校院輔導工作協調諮詢中心聯繫提醒區內學校，請學校主動啟動關懷輔導。高中以下學校，國教署則掌握名單，請學校主動啟動心理諮商輔導，並與相關地方政府學生輔諮中心保持聯繫；國教署所設學生輔諮中心，後續亦協助提供諮商輔導，也通知高中以下學生較多的台北市、新北市及桃園市主管同仁知悉，將主動啟動心理諮商。

▲教育部啟動「一對一關懷」專責人員輔導。（圖／記者崔至雲攝）

教育部規劃「一對一關懷」專責人員，針對受影響學生（含受傷及罹難學生）提供必要心理輔導，並涵蓋慰問金、團體平安保險理賠及其他需要協助事項等，由學校輔導室（或學生輔導中心）指派1位專責人員進行個案管理，連結必要的資源。非屬學校附設之獨立幼兒園，亦請園方指派1位專責人員給予關懷與協助。

至於急難慰問金發放進度，教育部表示，國教署依教育部學產基金設置急難慰問金實施要點規定，針對傷亡學生以專人致送方式發放慰問金，發放標準：死亡5萬元、重傷（含加護病房）2萬元、受傷1萬元。急難慰問金目前計發放學生65萬元（死亡11位，每位5萬元，計55萬元；住院5位，每位2萬元，計10萬元），持續連繫家屬辦理發放事宜。