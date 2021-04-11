　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

正妹命理師直播他斗內30萬　公務員「手都沒牽到」心碎告詐欺

▲▼直播，直播主，網路，電腦。（圖／pexels）

▲林姓正妹護理師在平台直播，張姓公務員共斗內超過30萬元卻連手都沒牽到。（示意圖／pexels）

記者陳豐德／綜合報導

在IG破2萬人追蹤的林姓正妹命理師，日前在「愛絲蜜」直播平臺開直播，一名張姓公務員指控，林女以直播平台競賽、被變態騷擾為餌，誘使他前後共斗內（Donate，即打賞）超過30萬元，但最後自己連手都沒牽到，憤而到派出所提告詐欺；而林女則透過助理發表聲明，老師沒有對個人有任何承諾，官方Line或私人Line部分都由愛絲蜜公司管控負責，有問題應對公司提出異議。

張男指控，2020年3月到11月期間自己共花了30萬元在「愛絲蜜」直播平臺斗內林姓女命理師，一開始透過臉書、IG聊沒幾句，對方就要自己加另外一個私人LINE帳號，帳號中的林女闡述自己沒有真心的朋友，還以小男友稱呼自己，甚至親自買飲料親到自己公司，雙方共見了5次面。

張男表示，林女起先是表示直播平台要舉辦競賽，若得到第一名可以獲得代言，自己因此購買了10萬元點數斗內她；隨後林女要說自己遇到變態跟蹤狂，但對方現在也在參加斗內競賽，若他獲勝就必須跟他單獨吃飯，誘使自己購買了15萬元點數在直播平台打賞林女。

張姓公務員還說，後來林女LINE的回覆內容跟IG回覆相差甚遠，對方還說自己沒在看那一個LINE帳號、「你聊的又不是我」等語，讓自己覺得受騙，因此向派出所提告詐欺，希望不要有更多人受騙上當。

林女10日則在個人IG限動曬出一張跟律師的對話截圖，內容提到「對方丟了禮物，沒追到不甘心，一直投訴警察局、媒體」，律師則回覆她投訴媒體的部分，如果涉及誹謗建議可以直接告；不料林女還在限動中表示「才丟沒幾萬就不甘心，搞東搞西，格局有夠小，人家榜前3各個都支持超過500萬都沒在靠邀」等語，疑似就在針對張姓公務員提告等狀況，讓粉絲也看傻眼。

此外林女也透過助理發一份聲明給張男，內容指出針對平臺儲值禮物爭議，並未有任何詐欺情事，勿毀謗老師的名譽，將保留法律追訴權。再者，平臺儲值行為皆是出自當下個人自由意志，並未有任何脅迫手段。此外還提到老師與直播平臺簽署合約，官方Line或私人Line部分都由愛絲蜜公司管控負責，老師並未對個人有任何承諾，有任何問題應向該公司提出異議。若對老師有名譽不實指控毀謗、危害人身自由，將提出法律訴訟行動。

連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

案發現場／狠奪夫妻雙命竟扯乾爹不倫戀！起底蛇蠍女「大學一次交8男友」

案發現場／角頭設局狙殺！天道盟蝗蟲兄弟遭「M16步槍掃射」慘死摩鐵

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

ET快訊
快訊／126次自強號中壢車站「狂冒濃煙」　緊急疏散全員下車
「鬼之斜切」影片曝！三寶撞500萬保時捷　維修費破百萬慘了
鄧福如遭控外遇「害人小產」！爆HowHow也知情　經紀人回應
下波變天「北部猛降10°C」　4月颱最快生成時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／126次自強號中壢車站「狂冒濃煙」　緊急疏散全員下車

正妹命理師直播他斗內30萬　公務員「手都沒牽到」心碎告詐欺

得來速「鬼之斜切」！三寶撞500萬保時捷　維修費破百萬要QQ了　

員警查報廢車不慎夾傷駕駛見血　他怒罵5字經：還要我自己叫救護車

擄殺甜姐兒冷血投案畫面曝！變態男控警打人　跳針：醫師一摸傷沒了

打造5萬還願金牌…他放背包「整咖」不見急壞！板橋警30分鐘找回它

癡男追女猛碰釘！友勸「不要騷擾」氣炸　帶槍輸贏下場超血淚

吃掉長官大餐報假帳、辦馬拉松侵占52萬！政風貪官下場出爐

東區SOGO錢櫃恐怖濺血！8樓到5樓敬酒被打臉　彈簧刀狂刺釀4傷

10煞闖台中最大建國市場討債！砸攤蒜頭、辣椒灑滿地　警拘4人

邱澤也講冷笑話！鍾欣凌求救：可以抱緊我嗎？　 導演用「平凡」形容Lulu..她傻眼大露背XD

梁文音離婚後首過生日　直播唱一半「哭到狂流淚」：傷都會好的　

惡整！和朋友聯手在媽面前交易　她飆淚怒吼「斷絕母子關係」

陳零九.呼呼首度合體受訪..羞曝「隨時可婚」　一起賣飲料「點名婁峻碩」求真實意見XD

觀眾突喊李榮浩！楊丞琳一秒變臉XD　《浪姐2》總決賽唱一半...她感動哭了

王家梁撞到洗菜斷韌帶被罵翻！親上火線：很多畫面被剪了…隊長出聲力挺

「7個唐寶寶」當花童送上婚戒　新娘轉頭見驚喜秒感動擁抱！

小橘貓害怕停路中「喵一聲遭逮」　員警輕捧安撫...成功幫找新家❤

工程車落軌！李義祥「不敢通報」 第一時間竟叫阿好：肉身擋火車

修杰楷聽鄭元暢「告白賈靜雯」默默皺眉　小綜邀咘咘.波妞上節目..他勸退：你會崩潰

快訊／126次自強號中壢車站「狂冒濃煙」　緊急疏散全員下車

正妹命理師直播他斗內30萬　公務員「手都沒牽到」心碎告詐欺

得來速「鬼之斜切」！三寶撞500萬保時捷　維修費破百萬要QQ了　

員警查報廢車不慎夾傷駕駛見血　他怒罵5字經：還要我自己叫救護車

擄殺甜姐兒冷血投案畫面曝！變態男控警打人　跳針：醫師一摸傷沒了

打造5萬還願金牌…他放背包「整咖」不見急壞！板橋警30分鐘找回它

癡男追女猛碰釘！友勸「不要騷擾」氣炸　帶槍輸贏下場超血淚

吃掉長官大餐報假帳、辦馬拉松侵占52萬！政風貪官下場出爐

東區SOGO錢櫃恐怖濺血！8樓到5樓敬酒被打臉　彈簧刀狂刺釀4傷

10煞闖台中最大建國市場討債！砸攤蒜頭、辣椒灑滿地　警拘4人

男星開火鍋店…天花板掉落「熱湯翻覆」　顧客臉燒傷驚悚過程曝光

加入大甲媽抵西螺福興宮參拜　朱立倫：台灣最美麗的風景「人」

「最強國中生」林現惟27分17籃板　大倫收JHBL季軍

幕後／蔡英文「縫合社會傷口」不提對案　不隨國民黨升高對立

MOMOTV談妥3平台　統一獅主場網路看得到

蘆竹首座完成整修私有古宅　「德馨堂」成桃園閩南文化推廣中心

情侶月賺11萬！同居新北小套房「租金8000元」　網看環境勸搬家

環境更好迎接旅遊旺季！綠島拆除南寮大街違規招牌、攤位

快訊／126次自強號中壢車站「狂冒濃煙」　緊急疏散全員下車

大陸爆嚴重租屋糾紛！北京加強監管租屋　阿里巴巴旗下平台遭約談

你短裙妹掉了！後座載人間凶器突墜地　她痛到爬不起來他急防走光

社會熱門新聞

即／太魯閣號死亡人數確定下修至49人

打開屍袋驚見「妹妹」！禮儀師哭：她好像在告訴我

6年2店員遇害！　屏東通訊行暫停營業

22歲男酒駕開賓士載3嫩妹自撞！　夜店high完4傷

變態黃男狠殺甜姐兒　「逃死爛招」頻出

甜姐兒「死不瞑目」！變態男竟辯：抱她上車急救

日籍台大生「北宜撞重機」搏死神45天亡！母緊抱愛兒淚崩

斷根男現況曝！暗夜咔擦只因一張神秘照

新婚甜姐兒慘遭擄殺今解剖　夫悲慟現身

出遊撞見妻與他甜蜜約會！人夫怒揭超綠真相

修手機驚見女友下海　上流限定賣淫集團全破獲

高雄男爽中1億　老婆不信：快睡，別做夢了

保全巡工地失蹤　驚見「右眼插鋼筋」慘死

苗栗貨車自撞分隔島　爛醉駕駛慘死

更多熱門

相關新聞

「裡面全空」霸氣側露！網友神出釣蝦妹本尊

「裡面全空」霸氣側露！網友神出釣蝦妹本尊

今天臉書流傳一張「釣蝦場」照片，看似所有人依序坐在池子旁釣蝦，但有個亮點讓人瞬間目不轉睛，簡直連釣竿都忘記顧，照片曝光後網友們瘋狂轉發，這名金髮妹子的身分也跟著被神出，原來她是竹南小有知名度的釣蝦場女神。

爆乳鋼琴YT新片　網嚇：根本裸體

爆乳鋼琴YT新片　網嚇：根本裸體

正妹就是吃香？網揭3困擾：再努力也沒用

正妹就是吃香？網揭3困擾：再努力也沒用

專家教你看美元走勢！布局外匯及大宗商品投資

專家教你看美元走勢！布局外匯及大宗商品投資

27歲男演員閃婚正妹網紅！　1個月後淪階下囚

27歲男演員閃婚正妹網紅！　1個月後淪階下囚

關鍵字：

命理師正妹公務員斗內愛絲蜜直播

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨：太魯閣不要再捐款給76行者

元老級手搖飲消失街頭　7年級爆共鳴：經典

用賓士封印別人家！車主怒：知道什麼車？

愛犬託夢頭圓符號！媽誕男嬰淚崩

男偶像遭控私生活混亂+染性病

即／太魯閣號死亡人數確定下修至49人

恩愛被拉腳！男友：前任被車撞死

FB 5億個資外洩！「1秒查」你是否也遭殃

小孩偷渡好市多1種食物！媽結帳驚見　老饕：有眼光

直擊周杰倫、昆凌陪6歲小周周路跑

停車等女友！大眼妹裸身趴窗誘惑

賣掉5張台積電！305萬「All in力積電」網一面倒支持

星巴克4／12起連5天買一送一

「大型颱風」最快生成時間曝！　下波變天狂降10度轉雨

周華健唱一半「超大咖歌后突衝上台」　睽違16年世紀合體

更多

最夯影音

更多
邱澤也講冷笑話！鍾欣凌求救：可以抱緊我嗎？　 導演用「平凡」形容Lulu..她傻眼大露背XD

邱澤也講冷笑話！鍾欣凌求救：可以抱緊我嗎？　 導演用「平凡」形容Lulu..她傻眼大露背XD
梁文音離婚後首過生日　直播唱一半「哭到狂流淚」：傷都會好的　

梁文音離婚後首過生日　直播唱一半「哭到狂流淚」：傷都會好的　

惡整！和朋友聯手在媽面前交易　她飆淚怒吼「斷絕母子關係」

惡整！和朋友聯手在媽面前交易　她飆淚怒吼「斷絕母子關係」

陳零九.呼呼首度合體受訪..羞曝「隨時可婚」　一起賣飲料「點名婁峻碩」求真實意見XD

陳零九.呼呼首度合體受訪..羞曝「隨時可婚」　一起賣飲料「點名婁峻碩」求真實意見XD

觀眾突喊李榮浩！楊丞琳一秒變臉XD　《浪姐2》總決賽唱一半...她感動哭了

觀眾突喊李榮浩！楊丞琳一秒變臉XD　《浪姐2》總決賽唱一半...她感動哭了

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面