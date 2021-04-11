正妹命理師直播他斗內30萬　公務員「手都沒牽到」心碎告詐欺

▲林姓正妹護理師在平台直播，張姓公務員共斗內超過30萬元卻連手都沒牽到。（示意圖／pexels）



記者陳豐德／綜合報導

在IG破2萬人追蹤的林姓正妹命理師，日前在「愛絲蜜」直播平臺開直播，一名張姓公務員指控，林女以直播平台競賽、被變態騷擾為餌，誘使他前後共斗內（Donate，即打賞）超過30萬元，但最後自己連手都沒牽到，憤而到派出所提告詐欺；而林女則透過助理發表聲明，老師沒有對個人有任何承諾，官方Line或私人Line部分都由愛絲蜜公司管控負責，有問題應對公司提出異議。

張男指控，2020年3月到11月期間自己共花了30萬元在「愛絲蜜」直播平臺斗內林姓女命理師，一開始透過臉書、IG聊沒幾句，對方就要自己加另外一個私人LINE帳號，帳號中的林女闡述自己沒有真心的朋友，還以小男友稱呼自己，甚至親自買飲料親到自己公司，雙方共見了5次面。

張男表示，林女起先是表示直播平台要舉辦競賽，若得到第一名可以獲得代言，自己因此購買了10萬元點數斗內她；隨後林女要說自己遇到變態跟蹤狂，但對方現在也在參加斗內競賽，若他獲勝就必須跟他單獨吃飯，誘使自己購買了15萬元點數在直播平台打賞林女。

張姓公務員還說，後來林女LINE的回覆內容跟IG回覆相差甚遠，對方還說自己沒在看那一個LINE帳號、「你聊的又不是我」等語，讓自己覺得受騙，因此向派出所提告詐欺，希望不要有更多人受騙上當。

林女10日則在個人IG限動曬出一張跟律師的對話截圖，內容提到「對方丟了禮物，沒追到不甘心，一直投訴警察局、媒體」，律師則回覆她投訴媒體的部分，如果涉及誹謗建議可以直接告；不料林女還在限動中表示「才丟沒幾萬就不甘心，搞東搞西，格局有夠小，人家榜前3各個都支持超過500萬都沒在靠邀」等語，疑似就在針對張姓公務員提告等狀況，讓粉絲也看傻眼。

此外林女也透過助理發一份聲明給張男，內容指出針對平臺儲值禮物爭議，並未有任何詐欺情事，勿毀謗老師的名譽，將保留法律追訴權。再者，平臺儲值行為皆是出自當下個人自由意志，並未有任何脅迫手段。此外還提到老師與直播平臺簽署合約，官方Line或私人Line部分都由愛絲蜜公司管控負責，老師並未對個人有任何承諾，有任何問題應向該公司提出異議。若對老師有名譽不實指控毀謗、危害人身自由，將提出法律訴訟行動。

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